ستاره‌شناسان می‌گویند ماه نه‌تنها از نقاط مختلف زمین متفاوت دیده می‌شود، بلکه در برخی مناطق حتی در طول یک شب هم به‌نظر می‌رسد که می‌چرخد.

این تفاوت‌ها در نقاط مختلف زمین به‌خوبی دیده می‌شود. مثلاً اگر از قطب شمال به ماه کامل نگاه کنید، دهانه معروف «تایکو» در پایین قرص ماه دیده می‌شود. اما اگر همان ماه را از ایستگاه قطب جنوب ببینید، همین دهانه در بالای ماه قرار می‌گیرد.

در عرض‌های جغرافیایی میانی هم این تفاوت وجود دارد، هرچند کمتر چشمگیر است. برای نمونه، زاویه ماه در ولینگتونِ نیوزیلند حدود ۹۷ درجه با آنچه در لس‌آنجلس دیده می‌شود فرق دارد. این اختلاف به تفاوت عرض جغرافیایی بستگی دارد.

به زبان ساده، ممکن است فردی در یک منطقه، شکل معروف «مرد در ماه» را صاف و مستقیم ببیند، اما در جایی دیگر همان تصویر به‌صورت وارونه یا شبیه یک خرگوش دیده شود.

این اتفاق به این دلیل است که با جابه‌جایی روی زمین، زاویه دید ما نسبت به اجرام آسمانی تغییر می‌کند. با این حال، همه مردم زمین تقریباً یک سمت از ماه را می‌بینند، چون ماه دقیقاً به همان مدت زمانی که به دور زمین می‌چرخد، یک بار هم به دور خودش می‌چرخد (پدیده‌ای به نام چرخش هم‌زمان). البته لرزش‌های کوچکی در این حرکت وجود دارد که باعث تغییرات جزئی در دید ما می‌شود.

از هلال تا شکل قایق

مراحل مختلف ماه در چرخه ۲۹.۵ روزه‌اش (از ماه کامل تا ماه نو و دوباره بازگشت) نیز در نیمکره شمالی و جنوبی متفاوت به‌نظر می‌رسد.

در نیمکره شمالی، ماه به‌صورت تدریجی از سمت راست بزرگ و سپس کوچک می‌شود، اما در نیمکره جنوبی این روند برعکس است. این تفاوت هم به زاویه دید متفاوت ساکنان دو نیمکره مربوط می‌شود.

در نزدیکی خط استوا، وضعیت جالب‌تر می‌شود. در این مناطق، هلال ماه بیشتر شبیه یک «لبخند» یا «قایق» دیده می‌شود، چون به‌جای افقی، به‌صورت عمودی رشد می‌کند. در مقابل، در عرض‌های بالاتر، هلال ماه معمولاً به شکل عمودی یا نزدیک به عمودی دیده می‌شود.

خلاصه اینکه ماه در اصل همان ماه است و تقریباً یک سمت آن همیشه رو به زمین است، اما زاویه دید ما باعث می‌شود شکل، جهت و حتی حرکت ظاهری آن متفاوت به‌نظر برسد. بنابراین اگر به نقاط مختلف زمین سفر کنید، ممکن است ماه را به شکلی ببینید که برایتان کاملاً تازه و شگفت‌انگیز باشد.

