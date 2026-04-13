این سبزیجات اضطرای تان را از بین می برند

تحقیقات نشان داده‌اند که رژیم‌های غذایی سالم سرشار از غذاهای کامل و با مواد مغذی فراوان، سلامت روان از جمله خلق‌ و خوی ما را بهبود می‌بخشند.

خوردن غذاهای حاوی قند و چربی‌های اشباع‌شده از جمله بسیاری از غذاهای فوق‌فراوری‌شده، باعث استرس و التهاب در بدن و مغز ما می‌شوند.

در ادامه پنج نوع از سبزیجاتی که حالتان را بهتر می‌کنند، معرفی شده است.

۱ــ اسفناج

اسفناج از جمله سبزیجات برگ‌ سبزدار است که با داشتن ترکیب ویتامین‌های گروه ب، خلق‌وخو را بهبود می‌بخشد.

ویتامین‌های گروه ب مانند تیامین، نیاسین، پیریدوکسین، فولیک اسید و ویتامین ب۱۲ به تولید انتقال‌دهنده‌های عصبی مرتبط با خلق‌وخو مانند سروتونین و دوپامین کمک می‌کنند.

علاوه بر این، ویتامین‌های گروه ب به سنتز (فرایند تولید و ساخت) دی‌ان‌ای و حفظ غشاهای سلولی مغز کمک می‌کنند که برای عملکرد سالم مغز و ثبات خلق‌وخو ضروری‌اند.

بنابراین، دفعه بعد که سعی دارید با بی حوصلگی مقابله کنید، به اضافه کردن اسفناج به وعده غذایی‌تان هم فکر کنید.

۲ــ پیاز

درست است که پیاز اشکتان را درمی‌آورد، اما می‌تواند حالتان را بهتر کند. با وجود آنکه تحقیقات در این زمینه هنوز محدود است، برخی مطالعات می‌گویند که پودر پیاز می‌تواند اثر ضدافسردگی بر مغز داشته باشد.

علاوه بر این، پیاز سرشار از ویتامین ث و ب۶ است که به صورت علمی ثابت شده که هر دو این ویتامین‌ها به بهبود خلق‌وخو و کاهش احساس افسردگی و اضطراب کمک می‌کنند.

۳ــ فلفل‌ها

فلفل‌ها حتی بیشتر از مرکبات ویتامین ث دارند. تحقیقات نشان داده‌اند که خوردن غذاهای تند می‌تواند آثار روانشناختی مثبت داشته باشد که دلیل آن ویتامین ث و کپسایسین موجود در فلفل است.

کپسایسین می‌تواند به‌عنوان یک اندورفین عمل کند؛ همان هورمون‌هایی که پس از ورزش یا گذراندن وقت با دوستان ترشح می‌شوند و احساس خوشایندی به شما می‌بخشند.

۴ــ هویج

هویج سرشار از کاروتنوئیدهاست؛ رنگدانه‌ای که رنگ نارنجی به آن می‌دهد. ارتباط کاروتنوئیدها با بالاتر رفتن میزان خوش‌بینی تایید شده است؛ آنچه هویج را به یک انتخاب عالی برای تقویت‌کننده خلق‌وخو تبدیل می‌کند.

علاوه بر این، هویج‌ را می‌توان به اشکال مختلفی خورد. مثلا رنده کرد و به سالاد افزود یا آب‌پز کرد و کنار غذا گذاشت.

۵ــ حبوبات

مطالعات نشان داده‌اند رژیم غذایی مدیترانه‌ای که سرشار از میوه‌ها، سبزیجات و حبوبات است با کاهش نرخ افسردگی و بهبود خلق‌وخو ارتباط دارد.

حبوبات (لوبیا، عدس، ماش، باقلا، نخود) را می‌توان تقریبا به هر غذای سالمی اضافه کرد مثل سالادها، سوپ‌ها، گوشت‌های گریل‌شده‌ و یا حتی به‌تنهایی مصرف کرد. از طرفی حبوبات برای سلامت دستگاه گوارش نیز عالی‌اند؛ آنچه آن‌ها را در دنیای سبزیجات به گزینه برتر برای تقویت‌کننده خلق‌وخو تبدیل می‌کند.

منبع همشهری

انتهای پیام/