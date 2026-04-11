شستن صورت با آب سرد بهتر است یا آب گرم ؟

آب گرم برای شستن صورت چه فواید و مضراتی دارد

در حالی که دوش آب گرم یا شستشوی صورت با آب گرم می تواند حس آرامش بخش و لذت بخشی داشته باشد، اما بهترین گزینه برای پوست شما نیست. آب گرم می تواند حساسیت پوست را افزایش دهد، پوست را خشک کند و چربی طبیعی موجود در پوست را از بین ببرد.

اگر پوست خشک یا پوست چرب دارید، این می تواند بسیار ناخوشایند باشد. پوست چرب به دلیل از بین رفتن چربی های طبیعی با تولید چربی بیشتر واکنش نشان می دهد. در نتیجه، پوست بیش از حد براق می شود یا بدتر از همه جوش های ناخواسته ای بر روی پوست ایجاد شود.

شستن صورت با آب سرد مضر است ؟

به گفته آکادمی درماتولوژی آمریکا (AAD)، پاشیدن آب سرد بر روی صورت نه تنها باعث می شود صبح ها از خواب بیدار شوید، بلکه همچنین به عنوان یک عامل قابض عمل کرده و پف پوست را کاهش داده و موجب می شود تا پوست شاداب تر به نظر آید.

علیرغم آنچه گفته شد، باید از شستن پوست صورت خود با مقدار زیادی آب سرد خودداری کنید زیرا به طور موثر پوست را تمیز نمی کند. آب سرد باعث بسته شدن منافذ پوست می شود که خود موجب می شود باکتری های و چرک درون پوست به دام بیفتد.

چه آبی برای پوست صورت بهتر است؟

آب را کم و زیاد کنید تا دمای آب ولرم یعنی بین سرد و گرم باشد. آب ولرم ایده آل است. به توصیه آکادمی پوست آمریکا، آب نسبتا گرم بهترین دما برای شستشوی پوست صورت و سلامت کلی پوست است. آب ولرم می تواند به شما کمک کند تا مطمئن شوید که صورت شما به خوبی تمیز می شود، آلودگی ها از روی سطح پوست برداشته می شود و چربی طبیعی پوست شما به خوبی متعادل می شود.

بهترین روش شستن پوست صورت

در مورد مزایا و معایب شستن صورت با آب گرم و سرد به طور خلاصه گفتیم. آب گرم قدرت پاک کنندگی بیشتری دارد اما در عین حال به خشک شدن پوست های حساس و چرب تر شدن پوست های چرب کمک می کند چون باعث افزایش ترشح چربی برای جبران چربی از دست رفته می شود. همچنین شستن صورت با آب داغ روند چروک شدن پوست و پیری را سرعت می بخشد.

شستن صورت با آب خیلی سرد مزایایی دارد مانند کاهش پف و سیاهی دور چشم، شادابی و سفت شدن پوست اما در مقابل آب سرد به خوبی قادر به پاک کردن آلودگی های سطح پوست و یا داخل منافذ پوست نیست.

بنابراین بهترین روش شستن صورت این است که ابتدا از آب گرم (نه داغ) به همراه شوینده مناسب پوست خود استفاده کرده و به خوبی صورتتان را بشویید و سپس با آب سرد به پوست صورت خود شوک وارد کنید تا منافذ باز پوست جمع شده و پوست صورت شاداب شود و همچنین گردش خون در سطح صورتتان افزایش یابد. بعد از شستن صورت با آب سرد صورت را با حوله تمیز نخی به آرامی خشک کنید و حوله را روی سطح پوست خود نکشید و بلافاصله قبل از اینکه صورتتان کاملا خشک شود از مرطوب کننده مناسب پوستتان استفاده کنید.

