نظریه‌پرداز آمریکایی: ترامپ مقابل ایران عقب‌نشینی کرد+ فیلم

نظریه‌پرداز آمریکایی عنوان کرد: ترامپ در جنگ با ایران در مخمصه گرفتار شده است. فکر می‌کنید چرا ترامپ با ادبیات هیتلر ایران را تهدید به نابودی کرد؟ چون متاصل شده بود.

مرشایمر افزود: اهرم فشار دست ایران است. ما درحال بازی با کارتی هستیم که بازنده است.

در پیامد ادامهٔ این بازی اقتصاد جهانی از لبهٔ پرتگاه سقوط خواهد کرد. این اتفاق کاری بسیار فراتر از نابودکردن ریاست‌جمهوری ترامپ انجام خواهد داد؛ پیامدهای آن عظیم خواهد بود. او این را می‌داند. مطمئنم افرادی هستند که این‌ها را به او می‌گویند. او مستأصل است.

به این فکر کنید که اواخر پایان مهلت ترامپ چه اتفاقی افتاد. دوشنبه شب، او عقب‌نشینی کرد. او اساساً گفت من شکست را می‌پذیرم.

یکی طرح ۱۵ ماده‌ای است که مطالبات ماست و دیگری طرح ایرانی است؛ یعنی طرح ۱۰ ماده‌ای. و اگر آن‌ها را بخوانید، تفاوتشان مانند شب و روز است.

ترامپ در پست خود اساساً گفت من تسلیم هستم او گفت که من طرح ۱۰ ماده‌ای را می‌پذیرم. او این را می‌گوید. او می‌گوید که «این طرح یک مبنای محکم، استوار یا خوب برای حرکت رو به جلو است.»

منبع فارس
