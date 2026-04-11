نکاتی برای پیشگیری از دیابت

اگرچه نمی‌توانید از دیابت نوع یک جلوگیری کنید اما می‌توانید تغییراتی در سبک زندگی ایجاد کنید که خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را کاهش دهد.

در ادامه به چند نکته در این زمینه خواهیم پرداخت.

_ یک رژیم غذایی سالم شامل مقدار زیادی میوه، سبزیجات و غلات کامل داشته باشید.

_ از مصرف غذاها و نوشیدنی‌های شیرین و پرکالری خودداری کنید.

_ فعال باشید. ۵ روز در هفته، ۳۰ دقیقه ورزش هوازی انجام دهید.

_ اگر اضافه وزن دارید، وزن کم کنید.

_ اگر در معرض خطر بیشتری هستید، قند خون خود را آزمایش کنید.

به گزارش «وب ام دی»، دیابت بیماری است که در آن بدن شما در تولید یا استفاده از انسولین مشکل دارد. این امر منجر به وجود گلوکز (قند) زیاد در خون شما می‌شود که می‌تواند مشکلات جدی برای سلامتی ایجاد کند. شما می‌توانید با کاهش وزن، فعالیت بدنی و پیروی از یک برنامه غذایی سالم، خطر ابتلا به شایع‌ترین نوع دیابت یعنی دیابت نوع ۲ را کاهش دهید.

همچنین از پزشک خود بپرسید که آیا باید آزمایش غربالگری قند خون انجام دهید یا خیر؟

