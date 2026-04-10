سرویس اینترنت ماهوارهای «آمازون» اواسط امسال در دسترس قرار میگیرد
سرویس اینترنت ماهوارهای «آمازون لئو» که پهنای باند ماهوارهای را در اختیار عموم قرار خواهد داد، قرار است اواسط سال ۲۰۲۶ در دسترس قرار بگیرد.
براساس گفته «اندی جسی»(Andy Jassy) مدیرعامل شرکت آمازون، پروژه «لئو»(Leo) که قبلاً «پروژه کویپر»(Project Kuiper) نام داشت، اواسط سال ۲۰۲۶ راهاندازی خواهد شد.
جسی روز چهارشنبه این خبر را در نامه سالانه خود به سهامداران اعلام کرد. این شرکت میگوید لئو از سرعت دانلود تا یک گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی خواهد کرد. در مقام مقایسه توجه داشته باشید که سرعت دانلود «استارلینک»(Starlink) معمولاً بین ۴۵ تا ۲۸۰ مگابیت بر ثانیه است.
جسی مشخص نکرد که آیا تاریخ راهاندازی اواسط سال ۲۰۲۶ شامل دسترسی مصرفکننده نیز خواهد بود یا خیر. سخنگوی آمازون به انگجت گفت که این شرکت در حال حاضر جزئیات بیشتری برای اضافه کردن ندارد.
ما میدانیم که مشتریان سازمانی منتخب، آزمایش سرویس ماهوارهای پرسرعت را اواخر سال گذشته آغاز کردند. شرکتهای «دلتا»(Delta) و «جتبلو»(JetBlue) پیشتر برای استفاده از لئو جهت تامین وایفای در پرواز قرارداد امضا کردهاند. سایر شرکتهای تجاری که قراردادهایی امضا کردهاند، «ایتیاندتی»(AT&T)، «ودافون»(Vodafone) و «دایرک تیوی»(DirecTV) و ناسا هستند.
هر زمان که آمازون لئو برای مصرفکنندگان عرضه شود، میتواند در مقایسه با استارلینک مزایای متعددی را ارائه دهد. ظاهراً عملکرد آن ۶ تا هشت برابر سریعتر و سرعت دانلود آن دو برابر سرویسهای اینترنتی رقیب مانند استارلینک خواهد بود. آمازون میگوید که این محصول هزینه کمتری خواهد داشت و ادغام بومی AWS را برای ذخیرهسازی دادههای سازمانی، تحلیل و هوش مصنوعی ارائه خواهد داد.
با وجود این مزایا ممکن است مدتی طول بکشد تا لئو بتواند اینترنت ماهوارهای را در مقیاس وسیع ارائه دهد. این سرویس در حال حاضر از برنامه عقب است و تنها ۲۴۱ ماهواره در منظومه خود فعال هستند. این در حالی است که استارلینک بیش از ۱۰ هزار ماهواره دارد.
آمازون در ماه ژانویه از «کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا»(FCC) درخواست تمدید مهلت را تا ژوئیه ۲۰۲۶ کرد که مستلزم داشتن ۱۶۰۰ ماهواره در مدار بود. این شرکت در آن زمان اعلام کرد که انتظار دارد تا مهلت تعیینشده فقط حدود ۷۰۰ ماهواره فعال باشند.