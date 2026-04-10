چه چیزهایی برکت خانه را زیاد و چه چیزهایی کم می کند ؟

چطور برکت خانه را بیشتر کنیم ؟

برکت به معنی خیر، رحمت، نعمت، افزایش است وقتی می گوییم خدا به مالتان برکت بدهد یعنی پول و ثروتی که دارید هیچ وقت کم نشود و همیشه به آن اضافه شود و بتوانید با پولی که دارید بیشتر از ارزش مادی آن بدست بیاورید.

اگر می خواهید ثروت، نعمت و افزایش مال وارد خانه شما شود، اگر می خواهید کسب و کارتان رونق بگیرد و اگر میخواهید ثروت از غیب به شما برسد خواندن این نوشته کوتاه اما مفید را به شما توصیه می کنیم.

راه های زیاد شدن برکت در خانه

برای زیاد شدن برکت و ثروت و افزایش روزی در خانه اول از همه از خدا بخواهید که به مال و زندگی شما برکت بدهد سپس می توانید برخی کارها را انجام دهید و از انجام برخی کارها خودداری کنید تا برکت وارد خانه شما شود.در ادامه به مهمترین آن ها اشاره شده است.

نمک

چهار طرف خانه را نمک یا سنگ نمک بگذارید. نمک انرژی منفی را جذب کرده و باعث ورود انرژی مثبت و برکت به خانه می شود.

فکری به حال لباس های اضافی کنید

لباس های زیادی در کمد لباس یا چمدان لباس شما هستند که سال هاست بلااستفاده اند. اگر از آن ها استفاده نمیکنید آن ها را به کسی ببخشید یا اگر قابل استفاده نیستند و کهنه شده اند آن ها را دور بریزید. با این کار انرژی در خانه شما به جریان می افتد. علاوه بر لباس هر وسیله اضافه ای که دارید را نیز دور بریزید یا از آن ها استفاده کنید. به طور کلی برای افزایش برکت خانه هیچ وسیله یا لباسی نباید بدون استفاده باقی بماند.

نظم داشته باشید

شاید به نظرتان بی ربط باشد اما داشتن نظم و انضباط و اینکه همه کارهای خانه بر اساس برنامه ریزی پیش برود و انجام شود باعث زیاد شدن برکت در خانه می شود. تمیز بودن خانه و اینکه هر چیزی سر جایش باشد و خانه کثیف نباشد باعث جذب انرژی مثبت و افزایش برکت در منزل می شود.

استفاده از پر طاووس و دود کردن اسماج و اسپند نیز خوب است.

غذای مانده را دور نریزید

غذایی که می ماند به خصوص برنج و نان را دور نریزید اگر قابل استفاده هستند آن ها را در یخچال نگهداری کنید و دوباره گرم کرده و مصرف کنید اگر هم قابل استفاده نیستند آن را با سایر زباله ها یکجا نریزید. نان های خشک شده را برای حیوانات خانگی مثل مرغ و دام جداگانه نگهداری کنید.

ظرف های نشسته را بشوید

ظروف نشسته برکت خانه را کم می کنند و مانه جریان انرژی مثبت در خانه می شوند. سعی کنید ظروف را بلافاصله بعد از استفاده بشویید و از انباشته شدن ان ها جلوگیری نمایید.

کلمات زشت به کار نبرید

به کار بردن کلمات زشت در خانه برکت خانه را کم می کند و برعکس استفاده از واژه های مثبت باعث زیاد شدن برکت در خانه می شوند. همین طور بی احترامی به بزرگترها، غیبت و بدگویی نیز مانع جریان انرژی و برکت در خانه می شوند.

صدای اذان

یکی از کارهایی که می توانید برای جذب برکت به خانه خود انجام دهید پخش اذان در فضای خانه است. صدای اذان انرژی خانه را زیاد می کند.

دعا برای زیاد شدن برکت در خانه و مغازه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم‌ اللَّهُمَّ انّى‌ أَسْئَلُکَ یا قَریبَ الْفَتْحُ وَ الْفَرْجُ وَ سَهِّلَ الْفَتْحُ وَ الْفَرْجُ یا فَتّاحَ الْفَتْحُ وَ الْفَرْجُ یا مِفتاحَ الْفَتْحُ وَ الْفَرْجُ یا صادِقَ الْفَتْحُ وَ الْفَرْجُ یا رازِقَ الْفَتْحُ وَ الْفَرْجُ یا مُفَتِّحَ الاَبوابِ مجمع الدعوات ص 155 حاشیه

این آیه قرآن را هر شب قبل از خواب چندین مرتبه تکرار کنید:

إِنَّ رَبِّى یَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبَارَکًا وَأَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ و باز بگو: پروردگارا، مرا به منزلی مبارک فرود آور که تو بهترین کسی هستی که به منزل خیر و سعادت توانی فرود آورد. آیه 29 سوره مؤمنون

خواندن سوره کوثر هنگام آشپزی

اگر هنگام پختن غذا سوره کوثر را زمزمه کنید غذای شما برکت پیدا می کند و زیاد می شود.

هنگام ورد به خانه سلام کنید

سلام و تهیت در قرآن سفارش شده و اگر هنگام ورود به خانه افراد خانه با روی گشاده به یکدیگر سلام کنند برکت در آن خانه زیاد می شود.

تلاوت قرآن

خواندن قرآن با صدای بلند در خانه باعث ایجاد ارتعاشات مثبت در خانه می شود که انرژی های منفی را دور می کند.

گیاهان خشک شده را نگهداری نکنید

نگهداری گل و گیاه خشک و پژمرده از نظر فنگشویی خوب نیست به جای آن ها از گیاهان تازه استفاده کنید. می توانید مطلب بهترین گیاهان در فنگ شویی را مطالعه کنید.

از نمادهای ثروت استفاده کنید

بارزترین نماد ثروت پول است. می توانید مقداری پول واقعی یا هر چیزی که نماد پول و ثروت باشد را در جایی از خانه قرار دهید تا هر روز آن را ببینید و بتوانید آن را جذب کنید. استفاده از نماد نعل اسب نیز خوب است البته بیشتر یک تصور عامیانه است.

کلمات تاکیدی مثبت به کار ببرید

استفاده از کلام مثبت و تاکیدی برای جذب برکت و ثروت تاثیر فراوانی در زیاد شدن برکت خانه دارد. می توانید آن ها را با خود تکرار کنید یا بر روی کاغذ نوشته و در محل دید خود قرار دهید. جملات تاکیدی مثبت برای جذب ثروت را بخوانید.

قدرت رنگ ها را دست کم نگیرید

برخی رنگ ها به عنوان رنگ ثروت شناخته می شوند مانند طلایی، سبز، بنفش و قرمز. سعی کنید از این رنگ ها در دکوراسیون منزل استفاده کنید تا ثروت و برکت را جذب کنید.

چه کارهایی برکت خانه را می برد؟

به برخی موارد در بالا اشاره شد علاوه بر آن ها خیانت، سرقت شرب خمر، زنا از جمله کارهایی هستند که اگر به خانه ای وارد شوند برکت از آن خانه می رود. چند مورد دیگر که برکت خانه را کم می کند عبارتند از: