۱۰ میوه پرپروتئین برای لاغری و رشد عضلات

میوه هایی که بیشترین پروتئین را دارند

مصرف پروتئین کافی برای بدنسازان و ورزشکاران برای ساخت و ترمیم عضلات و همچنین حفظ سلامت کلی بدن ضروری است. در حالی که بسیاری از مردم به گوشت، مرغ، ماهی و لبنیات به عنوان منابع اصلی پروتئین خود نگاه می کنند، اما منابع گیاهی متعددی نیز وجود دارد که سرشار از این ماده مغذی ضروری هستند. در این بین برخی از میوه ها نیز دارای مقادیری پروتئین هستند که می تواند در ترکیب رژیم غذایی سالم اهمیت بسزایی داشته باشند.

میوه های پرپروتئین

اگرچه میوه ها نسبت به سبزیجات، حبوبات، آجیل و سایر غذاهای پر پروتئین پروتئین کمتری دارند، می توانند منبع خوبی برای پروتئین باشند. در این متن شما را با 10 میوه ای که بیشترین میزان پروتئین را دارند آشنا می کنیم تا بدانید کدام میوه ها پروتئین دارند.

نام میوه مقدار پروتئین در هر فنجان مقدار کالری در هر فنجان گواوا ۴.۲ گرم ۱۱۲ کالری آووکادو ۳ گرم ۲۴۰ کالری زردآلو ۲.۲ گرم ۷۴ کالری کیوی ۲.۱ گرم ۱۱۰ کالری بلک بری (توت سیاه) ۲ گرم ۶۲ کالری پرتغال ۱.۷ گرم ۸۵ کالری موز ۱.۶ گرم ۱۳۴ کالری گرمک ۱.۵ گرم ۶4 کالری هلو ۱.۴ گرم ۶۰ کالری

نکات مهم:

به طور متوسط گواوا 3 درصد مقدار روزانه پروتئین را تأمین می کند.

یک آووکادو متوسط 8 درصد مقدار روزانه پروتئین را تأمین می کند

یک گیوی متوسط 2 درصد مقدار روزانه پروتئین را تأمین می کند.

یک پرتقال متوسط 2 درصد مقدار روزانه پروتئین را تأمین می کند.

یک موز متوسط 3 درصد مقدار روزانه پروتئین را تأمین می کند.

یک طالبی متوسط 9 درصد مقدار روزانه پروتئین را تأمین می کند.

یک هلوی متوسط 3 درصد مقدار روزانه پروتئین را تأمین می کند.

کدام میوه بیشترین پروتئین را دارد؟

گواوا بیشترین پروتئین را در میان میوه ها دارد. این میوه گرمسیری در هر 100 گرم حدود 2.6 تا 2.7 گرم پروتئین دارد، که آن را به یک گزینه فوق العاده برای تأمین پروتئین گیاهی تبدیل می کند. گواوا علاوه بر پروتئین، سرشار از ویتامین C، فیبر و آنتی اکسیدان هاست که به سلامت سیستم ایمنی و گوارشی کمک می کند. این ترکیب ارزش غذایی بالا، گواوا را به میوه ای بسیار مغذی و مفید تبدیل کرده است.

آووکادو نیز یکی از میوه های با پروتئین بالا محسوب می شود و در هر 100 گرم حدود 2 تا 3 گرم پروتئین دارد. علاوه بر پروتئین، آووکادو منبع غنی از چربی های سالم، ویتامین های B، E، و K و مواد معدنی مانند پتاسیم است. این ترکیب مواد مغذی، آووکادو را به انتخابی مناسب برای افرادی که به دنبال یک رژیم غذایی متعادل هستند، تبدیل می کند. مصرف این میوه ها به ویژه برای گیاه خواران و افرادی که به دنبال افزایش مصرف پروتئین از منابع طبیعی هستند، توصیه می شود.

سوالات متداول

کدام میوه بیشترین پروتئین را دارد؟

آووکادو یک میوه منحصر به فرد است که حاوی حدود ۲ گرم پروتئین در هر نصف فنجانش است. همچنین، گواوا و کیوی هر دو دارای پروتئین نسبتاً بالایی برای میوه ها هستند، به ترتیب حدود ۴.۲ گرم و ۲.۶ گرم در هر فنجان.

آیا میوه می تواند نیاز پروتئین بدن را تامین کند؟

خیر. میوه ها به تنهایی نمی توانند نیاز پروتئین بدن را تامین کنند. یک فرد بالغ به طور متوسط به ۰.۸-۱ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود نیاز دارد. برای فرد ۷۰ کیلویی، این یعنی ۵۶-۷۰ گرم پروتئین روزانه که با میوه به تنهایی قابل تامین نیست.

بهترین زمان خوردن میوه برای جذب پروتئین چه زمانی است؟

قبل یا بعد از تمرین بهترین زمان است. قبل از تمرین برای تامین انرژی و بعد از تمرین برای ریکاوری. ترکیب میوه با منبع پروتئینی (مثل ماست یونانی با توت) باعث جذب بهتر می شود.

آیا میوه خشک پروتئین بیشتری دارد؟

بله، پروتئین در میوه خشک بیشتر است. البته قند آن هم بیشتر است. زردآلو خشک، آلو و انجیر خشک پروتئین بیشتری نسبت به حالت تازه ی آن دارند.

مصرف میوه با شیک پروتئین خوب است؟

بله کاملا مناسب و مفید است. ترکیب میوه با شیک می تواند جذب پروتئین را بالا ببرد و مواد مغذی بیشتری به بدن برساند.

مصرف کدام میوه برای گیاهخواران خوب است؟

مصرف میوه هایی مانند گواوا، آووکادو، پشن فروت و انجیر برای گیاهخواران خوب و مناسب است. این میوه ها علاوه بر پروتئین، منابع خوبی از فیبر و ویتامین ها هم هستند.