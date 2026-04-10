مسواک زدن برای از بین بردن پلاک‌های میکروبی که باعث ایجاد طعم و بوی بد در دهان می‌شوند، برای سلامتی و لذت بردن از طعم خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها بسیار مهم است.

علاوه بر این، هنگامی که غذا با پلاک، که یک لایه چسبنده از باکتری‌ها است، واکنش نشان می‌دهد، تولید اسید رخ می‌دهد که منجر به فرسایش مینای دندان و پوسیدگی دندان می‌شود.

چند بار در روز باید مسواک زد؟

توصیه کلی این است که بعد از هر وعده غذایی مسواک بزنید. (به این ترتیب اگر اولین مسواک صبحگاهی قبل از صبحانه را هم در نظر بگیرید، این یعنی چهار بار در روز.)

ماندن غذا روی دندان‌ها برای مدت طولانی می‌تواند منجر به بوی بد دهان و تجمع پلاک‌ها یا لایه‌های نازک متشکل از میکروب روی دندان‌های شود.

با این اوصاف، مسواک زدن دندان‌ها در صبح و قبل از خواب بسیار مهم است. وقتی از خواب بیدار می‌شوید، مسواک زدن به شما کمک می‌کند تا از شر بوی بد دهان و هرگونه پلاک و باکتری که ممکن است در طول شب ایجاد شده باشد، خلاص شوید. مسواک نزدن می‌تواند منجر به پوسیدگی دندان و بیماری لثه - و مراجعه پرهزینه به دندانپزشک - شود.

کسانی که از طریق دهان نفس می‌کشند، به ویژه باید در این کار کوشا باشند. اگر هنگام خواب با دهان باز نفس می‌کشید، برخلاف تنفس از طریق بینی، مسواک زدن در صبح حتی مهم‌تر است، زیرا تنفس از طریق دهان بافت‌های دهان را خشک می‌کند، جریان بزاق را کاهش می‌دهد و تجمع پلاک را افزایش می‌دهد.

درست مسواک بزنید

تکنیک مسواک زدن شما برای سلامت دهان و دندان بسیار مهم است و دست کم زمانی دو دقیقه‌ای برای مسواک زدن صرف کنید.

همچنین مراقب باشید که خیلی محکم مسواک نزنید، چرا که این کار می‌توانند موجب تحلیل رفتن لثه، فرسایش مینای دندان و حساسیت آن شود.

کی باید نخ دندان کشید؟

نخ دندان کشیدن نیز یک گام مهم است و باید هر روز قبل از مسواک زدن از نخ دندان استفاده کنید. نخ دندان کشیدن قبل از مسواک زدن، پلاک و غذایی را که می‌تواند بین دندان‌های شما گیر کند، از بین می‌برد، بنابراین فلوراید موجود در خمیر دندان شما می‌تواند به طور مؤثرتری به آن نواحی برسد.

یک بار در روز نخ دندان کشیدن، نه هر بار که مسواک می‌زنید، برای اکثر افراد کافی است. ز آنجایی که تشکیل پلاک تقریباً 24 ساعت طول می‌کشد، هدف این است که پلاک بین دندان‌ها قبل از سفت شدن و تبدیل شدن به جرم دندان از بین برود. با این حال، اگر مرتباً غذا در دهانتان گیر می‌کند یا مستعد بیماری لثه هستید یا از بریس استفاده می‌کنید، نخ دندان کشیدن بیش از یک بار در روز می‌تواند مفید باشد.

