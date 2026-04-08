معرکهٔ «تمدن» و «تفرعن»

«ایران را از نو باید شناخت»

بسمه‌تعالی

در معرکهٔ تمدن و تفرعن، ایران درخشید؛ گویا، لیله القدر ناب‌ترین مردمانِ زمانه است. نه کتاب‌سوزیِ مغول، نه تمدن‌سوزیِ ترامپ، قامتِ ملتی تمدن‌ساز را فرو نشکست.

در « این لحظات تاریخ طولانی و پیچیده ی جهان»، و در این تحدی نمایندگانِ انسان، با سرانِ دهشتِ تکنولوژیک، صدای شکستنِ استخوان های اتحادیهٔ طمعکارانِ عالم، شنیدنی است. دیدیم که در ضیافت مرزداران دلیرمان، جهان به تماشای مفهوم وطن نشست. بریده باد دستی که بر پیکرِ ایران بلند شود

به رغم تحلیل های بدبیانانه، تحولات گواهی داد که فروپاشی برای جامعهٔ بیدارِ ایران، یک تهمت است. باور کنیم: ایران را از نو باید شناخت

در این صحنه های عظیم، روایتِ یاریِ خدا، عیان تر از روز است، اما سفارش به مراقبت شده ایم که غفلت از کین و کمینِ بیگانه مهلک است؛ به ویژه آن که با شرورترین و بد عهد ترین سیاست مداران مواجه شده ایم. داستان تقسیمِ غنائم و تنگه ی اُحد نیز افسانه نیست. باور کنیم، آنان در اندیشه ی شبیخون سوم اند و اگر بتوانند درنگ نخواهند کرد!

ابوالفضل فاتح

19 فروردین 1403





