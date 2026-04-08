قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۹ فروردین

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,322,602

دلار (بازار آزاد)

1,605,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,549,431

یورو (بازار آزاد)

1,857,600

درهم امارات

436,970

پوند انگلیس

2,127,800

لیر ترکیه

36,000

فرانک سوئیس

2,008,200

یوان چین

234,100

ین ژاپن

 1,004,090

وون کره جنوبی

1,069

دلار کانادا

1,154,300

دلار استرالیا

1,114,400

دلار نیوزیلند

915,500

دلار سنگاپور

1,248,500

روپیه هند

17,250

روپیه پاکستان

5,735

دینار عراق

1,249

پوند سوریه

13,897

افغانی

25,040

کرون دانمارک

248,500

کرون سوئد

168,800

کرون نروژ

166,500

ریال عربستان

427,900

ریال قطر

455,100

ریال عمان

4,167,800

دینار کویت

5,201,255

دینار بحرین

4,252,400

رینگیت مالزی

398,400

بات تایلند

49,110

دلار هنگ کنگ

204,800

روبل روسیه

20,540

منات آذربایجان

944,570

درام ارمنستان

4,260

لاری گرجستان

596,700

سوم قرقیزستان

18,350

سامانی تاجیکستان

170,100

منات ترکمنستان

458,100
