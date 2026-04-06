فقط یک چیز مهم است: جان مردم ایران و آینده ایران جز اهداف سیاسی و نظامی، از نوزاد تا پیرزن، زیر آوار ماندند و جان دادند؛ مدرسه را با دانش‌آموز زدند، بیمارستان را با مریض زدند. از پل تا پالایشگاه، از خانه‌های مردم تا محل کسب‌شان، از دانشگاه تا هر مرکز علمی.

از مراکز تولید واکسن تا صنعت فولاد را زدند و حالا با افتخار می‌گویند: ایران را به «عصر حجر» برمی‌گردانیم و نیروگاه‌های برق ایران را از بین می‌بریم.

هموطن! هر کجای دنیا که هستی، در برابر این «فاجعه جنگی» در این لحظه تاریخی، سکوت نکن. حالا دیگر درد ما، بودن یا نبودن ایران است. این تهدید یعنی ترور و تباهی نسل فعلی و آینده ایران.

اگر ایران خط قرمز همه ماست، هرجای دنیا که هستی، با هر امکانی، بلند بگو، تلاش کن و محکوم کن. حتی اگر فکر می‌کنی بی‌اثر است، باز هم سکوت نکن؛ سکوت یعنی پذیرش این جنایت جنگی در حق 90 میلیون ایرانی و ایران ما.

منبع تسنیم

انتهای پیام/