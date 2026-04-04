حنظله هویت ۵۰ افسر ارشد یگان ۹۹۰۰ اسرائیل را افشا کرد
گروه هکری حنظله برای اولین بار جزئیات کامل ۵۰ افسر ارشد یگان ۹۹۰۰ از اطلاعات نظامی اسرائیل (آمان) را به طور عمومی افشا کرد.
یگان ۹۹۰۰ به عنوان یکی از تخصصیترین و قدرتمندترین یگانهای اطلاعات مکانی در جهان شناخته میشود. افسران این یگان با استفاده از تصاویر پهپادها، عکسهای ماهوارهای و دوربینهای نظارت شهری، اطلاعات استراتژیک جمعآوری کرده و با تولید نقشههای سهبعدی حرفهای، نقش محوری در برنامهریزی و اجرای ترورهای هدفمند داشتهاند.
حنظله تأکید کرده این افراد نقش مهمی در به شهادت رساندن فرماندهان محور مقاومت داشتهاند و افشای هویت آنها پایان افسانه آسیبناپذیری رژیم صهیونیستی است.
این گروه در پیام خود هشدار داده: از این پس، هیچ جنایتکاری در پشت امنیت ظاهری اسرائیل پنهان نخواهد ماند. هر تجاوزی با پاسخی مواجه خواهد شد و هر گوشه از سرزمینهای اشغالی در دسترس مبارزان مقاومت و جنگجویان سایبری است.