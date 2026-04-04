جنگنده جان سخت A10 ، جدیدترین شکار پدافند هوایی ارتش را بیشتر بشناسیم

این جنگنده، که جدیدترین شکار پدافند هوایی ارتش توسط سامانه موشکی زمین به هوا در منطقه جنوب کشور است وظیفه اصلی حفاظت و پشتیبانی هوایی نزدیک (CAS) را بر عهده دارد.

مانورپذیری بسیار بالای این جنگنده در حین پرواز باعث می‌شود نقش برجسته‌ای در حمایت از نیروهای عملیات ویژه در سطح زمین ایفا کند.

این جنگنده دارای ۳ ویژگی برجسته نسبت به سایر جنگنده های آمریکایی است:مدوامت عملیاتی بالا در صورت آسیب دیدن، قابلیت مانور بالا در ارتفاعات بسیار پایین و قابلیت حمل بیشینه مهمات که این هواپیما را به بهترین پلتفرم برای پشتیبانی نزدیک از نیروهای زمینی تبدیل می‌کند.

ساقط کردن این جنگنده جان‌سخت که برای خط و نشان کشیدن در حمله زمینی در آسمان ایران ظاهر شده بود، نشان داد زمین و آسمان ایران قتلگاه هر متجاوزی خواهد بود که به مرزهای ایران نزدیک شود.

