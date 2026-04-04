ایران از این درگیری بیرون می‌آید، و ما در طول عمرمان هرگز چنین چیزی ندیده‌ایم: یک مرکز جدید قدرت جهانی که ظرف یک ماه شکل گرفته است.»

رابرت پاپه مبتکر ایده‌ی «تله‌ی تنش تصاعدی» است. او مدیر یکی از زیرمجموعه‌های پنتاگون به نام «Chicago Project on Security and Threats» است که روی استراتژی نظامی کار پژوهش می‌کند.

او در دو کتاب «بمباران برای پیروزی» و «مردن برای بُردن» شکل ابتدایی تر «تله‌ی تنش تصاعدی» را معرفی کرد.

به گفته‌ی او آغاز جنگ با ایران ورود به «تله‌ی تنش تصاعدی» که پایان آن یا به جنگ اتمی می‌انجامد و یا قدرت‌گیری ایران به عنوان ابرقدرت جدید.

توضیحات او درباره اینکه چرا ایران از این جنگ به عنوان ابرقدرت جدید سربرمی‌آورد در ویدیو ببینید.

