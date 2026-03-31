قیمت انواع دوربین‌های عکاسی + جدول

اگر جزو آن دسته از کسانی هستید که تمایل به ثبت لحظات زیبا بطور حرفه‌ای دارید؟ می‌توانید از لیست قیمت انواع دوربین‌های عکاسی زیر برای خرید خود استفاده نمایید.

قیمت دوربین های عکاسی

نام محصول

قیمت (تومان)

دوربین عکاسی مدل c6 همراه با کارت حافظه 32 گیگابایت

2,300,000

دوربین عکاسی چاپ سریع مدل S6

2,513,800

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 2000D به همراه لنز 18-55 میلی متر DC III

51,100,000

دوربین عکاسی کانن EOS 2000D با لنز IS II 18-55 میلی متری

55,000,000

دوربین عکاسی کانن مدل EOS 2000D Body

58,000,000

دوربین عکاسی کانن مدل EOS R100 بدون آینه همراه با لنز RF-S 18-45mm

68,200,000

دوربین عکاسی کانن EOS 250D با لنز DC III 18-55 میلی متری

78,678,300

دوربین عکاسی کانن مدل EOS 250D

80,000,000

دوربین عکاسی کانن EOS 250D با لنز IS STM 18-55 میلی متری

83,721,700

دوربین عکاسی کانن مدل PowerShot G1X Mark II

84,000,000

دوربین عکاسی سونی مدل ZV-E10 Mirrorless Camera Black body

97,500,000

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS R50 RF-S 18-45MM

99,796,000

دوربین عکاسی سونی مدل ZV-E10 + لنز 16-50 میلی متری f/3.5-5.6 OSS

104,000,000

دوربین عکاسی سونی مدل Alpha A6400

106,000,000

دوربین دیجیتال بدون آینه سونی مدل ZV-E10 به همراه لنز 16-50 میلی متر OSS

106,500,000

دوربین عکاسی کانن مدل EOS RP Body

110,000,000

دوربین عکاسی سونی ALPHA A6400 با لنز 50-16 میلی متری

118,800,000

دوربین عکاسی کانن مدل EOS R10 با لنز 18-45 میلی متری

123,500,000

دوربین عکاسی بدون لنز کانن مدل EOS 850D body

130,000,000

دوربین عکاسی کانن مدل EOS RP با لنز 24-105 RF IS STM میلی متری

145,800,000

دوربین عکاسی بدون آینه کانن مدل EOS R8 Mirrorless Camera Body

156,800,000

دوربین عکاسی کانن مدل EOS R10 با لنز 18-150 STM میلی متری و لوازم جانبی

159,200,000

دوربین عکاسی کانن مدل EOS 850D با لنز EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS USM میلی متری

168,000,000

دوربین دیجیتال بدون آینه کانن مدل EOS R8 RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

178,000,000

دوربین عکاسی بدون آینه سونی مدل Alpha a6700 + لنز 16-50 میلی متر

199,000,000

دوربین عکاسی سونی Alpha a7C

201,800,000

دوربین دیجیتال بدون آینه کانن مدل EOS R7 Kit RF18-150mm IS STM

201,800,000

دوربین عکاسی بدون آینه سونی مدل a7 III + لنز 28-70 میلی متری

211,800,000

دوربین عکاسی بدون آینه سونی مدل a7C II body

244,500,000

دوربین عکاسی کانن مدل EOS R6 MARK II mirrorless body

246,000,000

دوربین عکاسی کانن EOS 5D Mark IV

255,000,000

دوربین عکاسی بدون آینه سونی مدل a7 IV Mirrorless Body

281,000,000
منبع اقتصاد24
