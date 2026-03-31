قیمت انواع دوربینهای عکاسی + جدول
اگر جزو آن دسته از کسانی هستید که تمایل به ثبت لحظات زیبا بطور حرفهای دارید؟ میتوانید از لیست قیمت انواع دوربینهای عکاسی زیر برای خرید خود استفاده نمایید.
قیمت دوربین های عکاسی
نام محصول
قیمت (تومان)
دوربین عکاسی مدل c6 همراه با کارت حافظه 32 گیگابایت
2,300,000
دوربین عکاسی چاپ سریع مدل S6
2,513,800
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 2000D به همراه لنز 18-55 میلی متر DC III
51,100,000
دوربین عکاسی کانن EOS 2000D با لنز IS II 18-55 میلی متری
55,000,000
دوربین عکاسی کانن مدل EOS 2000D Body
58,000,000
دوربین عکاسی کانن مدل EOS R100 بدون آینه همراه با لنز RF-S 18-45mm
68,200,000
دوربین عکاسی کانن EOS 250D با لنز DC III 18-55 میلی متری
78,678,300
دوربین عکاسی کانن مدل EOS 250D
80,000,000
دوربین عکاسی کانن EOS 250D با لنز IS STM 18-55 میلی متری
83,721,700
دوربین عکاسی کانن مدل PowerShot G1X Mark II
84,000,000
دوربین عکاسی سونی مدل ZV-E10 Mirrorless Camera Black body
97,500,000
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS R50 RF-S 18-45MM
99,796,000
دوربین عکاسی سونی مدل ZV-E10 + لنز 16-50 میلی متری f/3.5-5.6 OSS
104,000,000
دوربین عکاسی سونی مدل Alpha A6400
106,000,000
دوربین دیجیتال بدون آینه سونی مدل ZV-E10 به همراه لنز 16-50 میلی متر OSS
106,500,000
دوربین عکاسی کانن مدل EOS RP Body
110,000,000
دوربین عکاسی سونی ALPHA A6400 با لنز 50-16 میلی متری
118,800,000
دوربین عکاسی کانن مدل EOS R10 با لنز 18-45 میلی متری
123,500,000
دوربین عکاسی بدون لنز کانن مدل EOS 850D body
130,000,000
دوربین عکاسی کانن مدل EOS RP با لنز 24-105 RF IS STM میلی متری
145,800,000
دوربین عکاسی بدون آینه کانن مدل EOS R8 Mirrorless Camera Body
156,800,000
دوربین عکاسی کانن مدل EOS R10 با لنز 18-150 STM میلی متری و لوازم جانبی
159,200,000
دوربین عکاسی کانن مدل EOS 850D با لنز EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS USM میلی متری
168,000,000
دوربین دیجیتال بدون آینه کانن مدل EOS R8 RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM
178,000,000
دوربین عکاسی بدون آینه سونی مدل Alpha a6700 + لنز 16-50 میلی متر
199,000,000
دوربین عکاسی سونی Alpha a7C
201,800,000
دوربین دیجیتال بدون آینه کانن مدل EOS R7 Kit RF18-150mm IS STM
201,800,000
دوربین عکاسی بدون آینه سونی مدل a7 III + لنز 28-70 میلی متری
211,800,000
دوربین عکاسی بدون آینه سونی مدل a7C II body
244,500,000
دوربین عکاسی کانن مدل EOS R6 MARK II mirrorless body
246,000,000
دوربین عکاسی کانن EOS 5D Mark IV
255,000,000
دوربین عکاسی بدون آینه سونی مدل a7 IV Mirrorless Body
281,000,000