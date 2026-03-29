قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول

در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.

قیمت میوه و تره بار

محصول

قیمت (تومان)

آناناس طلایی 

250,000

ازگیل 

85,000

انار 

98,000

انبه 

199,000

انجیر انواع 

100,000

انجیر زرد 

85,000

انجیر سیاه 

105,000

انگور انواع 

99,000

انگور بی دانه سفید 

115,000

انگور بی دانه قرمز 

135,000

انگور سیاه 

77,000

انگور شاهرودی 

117,000

انگور عسگری 

99,000

انگور کندری 

99,000

انگور مهری و سمرقندی 

90,000

انگور یاقوتی 

99,000

آلو شابلون 

90,000

بادام تازه با پوست سبز 

110,000

بادمجان 

22,000

بادمجان دلمه 

55,000

بادمجان قلمی 

70,000

بادمجان گلخانه ای ( لامپی) 

80,000

بادمجان ممتاز 

31,000

باقلا سبز 

26,000

بامیه 

69,000

به 

95,000

پاپایا( تولید داخل)

120,000

پرتقال انواع 

45,000

پرتقال تامسون شمال درشت 

65,000

پرتقال تو سرخ 

65,000

پسته تازه خندان 

420,000

پیاز ریز انواع 

14,000

پیاز زرد 

27,000

پیاز سفید صدفی 

25,000

پیاز قرمز 

28,000

ترب سفید 

24,000

ترب سیاه 

27,000

تره فرنگی 

38,000

توت فرنگی 

190,000

چغندر برش 

30,000

خربزه بذر مشهدی 

38,000

خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری 

39,000

خرما خارک - خوشه ای 

120,000

خرما خارک زرد طلایی 

120,000

خرمالو 

110,000

خیار رسمی 

39,000

خیار رویال 

39,000

خیار سالادی 

22,000

خیار کوتاه بذر اصفهان 

39,000

خیار گلخانه ای 

50,000

ذرت شیرین 

67,000

ذرت معمولی 

16,000

زالزالک 

125,000

زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی 

265,000

زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی 

295,000

زغال اخته 

105,000

زنجبیل تازه 

280,000

سبزی پاک کرده خرد شده 

82,000

سبزی جور انواع 

53,000

سبزی دسته ای کوچک جور 

6,500

سیب دورنگ تابستانه 

80,000

سیب زرد لبنان 

110,000

سیب زمینی تازه 

38,000

سیب زمینی ترشی 

60,000

سیب سایر انواع 

65,000

سیب سبز( گرانی اسمیت ) 

90,000

سیب قرمز لبنان 

110,000

سیب گالا 

85,000

سیب گلاب 

85,000

سیر تازه بدون برگ 

270,000

سیر خشک 

270,000

شلغم 

30,000

شلیل و شبرنگ انواع 

115,000

طالبی انواع 

42,000

طالبی جانا 

35,000

عناب تازه 

115,000

فلفل دلمه رنگی 

62,000

فلفل دلمه سبز 

62,000

فلفل ریز تند 

90,000

فلفل ریز شیرین 

60,000

فلفل کاپی و شمشیری 

98,000

فندق تازه با پوست سبز 

160,000

کاهو پیچ (سالادی) 

38,000

کاهو چینی 

21,000

کاهو رسمی پاک کرده 

38,000

کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) 

45,000

کدو حلوایی 

51,000

کدو مسمایی 

52,000

کرفس 

41,000

کلم بروکلی 

55,000

کلم سفید 

20,000

کلم قرمز 

20,000

کلم قمری 

45,000

کیوی 

115,000

گردو تازه با پوست سبز 

85,000

گرمک 

31,000

گریپ فروت 

55,000

گل کلم 

33,000

گلابی انواع 

130,000

گلابی شاه میوه 

135,000

گوجه فرنگی بوته 

55,000

لوبیا سبز قیطونی 

91,000

لیمو ترش انواع 

190,000

لیمو ترش مینابی 

150,000

لیمو شیرین 

155,000

ملون انواع 

19,000

موز انواع 

135,000

میوه کاکتوس زرد و قرمز 

120,000

نارگیل 

185,000

نارنج 

49,000

نارنگی انواع 

90,000

نارنگی بندری 

150,000

نارنگی پیج ( شمال ) 

105,000

نارنگی کینو 

105,000

نارنگی یافا 

95,000

نخود فرنگی 

72,000

هلو انجیری 

100,000

هلو انواع 

110,000

هلو ممتاز 

105,000

هندوانه انواع 

25,000

هویج فرنگی و ایرانی 

35,000
منبع اقتصاد24
