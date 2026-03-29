قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
|
قیمت میوه و تره بار
|
محصول
|
قیمت (تومان)
|
آناناس طلایی
|
250,000
|
ازگیل
|
85,000
|
انار
|
98,000
|
انبه
|
199,000
|
انجیر انواع
|
100,000
|
انجیر زرد
|
85,000
|
انجیر سیاه
|
105,000
|
انگور انواع
|
99,000
|
انگور بی دانه سفید
|
115,000
|
انگور بی دانه قرمز
|
135,000
|
انگور سیاه
|
77,000
|
انگور شاهرودی
|
117,000
|
انگور عسگری
|
99,000
|
انگور کندری
|
99,000
|
انگور مهری و سمرقندی
|
90,000
|
انگور یاقوتی
|
99,000
|
آلو شابلون
|
90,000
|
بادام تازه با پوست سبز
|
110,000
|
بادمجان
|
22,000
|
بادمجان دلمه
|
55,000
|
بادمجان قلمی
|
70,000
|
بادمجان گلخانه ای ( لامپی)
|
80,000
|
بادمجان ممتاز
|
31,000
|
باقلا سبز
|
26,000
|
بامیه
|
69,000
|
به
|
95,000
|
پاپایا( تولید داخل)
|
120,000
|
پرتقال انواع
|
45,000
|
پرتقال تامسون شمال درشت
|
65,000
|
پرتقال تو سرخ
|
65,000
|
پسته تازه خندان
|
420,000
|
پیاز ریز انواع
|
14,000
|
پیاز زرد
|
27,000
|
پیاز سفید صدفی
|
25,000
|
پیاز قرمز
|
28,000
|
ترب سفید
|
24,000
|
ترب سیاه
|
27,000
|
تره فرنگی
|
38,000
|
توت فرنگی
|
190,000
|
چغندر برش
|
30,000
|
خربزه بذر مشهدی
|
38,000
|
خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری
|
39,000
|
خرما خارک - خوشه ای
|
120,000
|
خرما خارک زرد طلایی
|
120,000
|
خرمالو
|
110,000
|
خیار رسمی
|
39,000
|
خیار رویال
|
39,000
|
خیار سالادی
|
22,000
|
خیار کوتاه بذر اصفهان
|
39,000
|
خیار گلخانه ای
|
50,000
|
ذرت شیرین
|
67,000
|
ذرت معمولی
|
16,000
|
زالزالک
|
125,000
|
زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی
|
265,000
|
زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی
|
295,000
|
زغال اخته
|
105,000
|
زنجبیل تازه
|
280,000
|
سبزی پاک کرده خرد شده
|
82,000
|
سبزی جور انواع
|
53,000
|
سبزی دسته ای کوچک جور
|
6,500
|
سیب دورنگ تابستانه
|
80,000
|
سیب زرد لبنان
|
110,000
|
سیب زمینی تازه
|
38,000
|
سیب زمینی ترشی
|
60,000
|
سیب سایر انواع
|
65,000
|
سیب سبز( گرانی اسمیت )
|
90,000
|
سیب قرمز لبنان
|
110,000
|
سیب گالا
|
85,000
|
سیب گلاب
|
85,000
|
سیر تازه بدون برگ
|
270,000
|
سیر خشک
|
270,000
|
شلغم
|
30,000
|
شلیل و شبرنگ انواع
|
115,000
|
طالبی انواع
|
42,000
|
طالبی جانا
|
35,000
|
عناب تازه
|
115,000
|
فلفل دلمه رنگی
|
62,000
|
فلفل دلمه سبز
|
62,000
|
فلفل ریز تند
|
90,000
|
فلفل ریز شیرین
|
60,000
|
فلفل کاپی و شمشیری
|
98,000
|
فندق تازه با پوست سبز
|
160,000
|
کاهو پیچ (سالادی)
|
38,000
|
کاهو چینی
|
21,000
|
کاهو رسمی پاک کرده
|
38,000
|
کاهو فرانسوی (قرمز و سبز)
|
45,000
|
کدو حلوایی
|
51,000
|
کدو مسمایی
|
52,000
|
کرفس
|
41,000
|
کلم بروکلی
|
55,000
|
کلم سفید
|
20,000
|
کلم قرمز
|
20,000
|
کلم قمری
|
45,000
|
کیوی
|
115,000
|
گردو تازه با پوست سبز
|
85,000
|
گرمک
|
31,000
|
گریپ فروت
|
55,000
|
گل کلم
|
33,000
|
گلابی انواع
|
130,000
|
گلابی شاه میوه
|
135,000
|
گوجه فرنگی بوته
|
55,000
|
لوبیا سبز قیطونی
|
91,000
|
لیمو ترش انواع
|
190,000
|
لیمو ترش مینابی
|
150,000
|
لیمو شیرین
|
155,000
|
ملون انواع
|
19,000
|
موز انواع
|
135,000
|
میوه کاکتوس زرد و قرمز
|
120,000
|
نارگیل
|
185,000
|
نارنج
|
49,000
|
نارنگی انواع
|
90,000
|
نارنگی بندری
|
150,000
|
نارنگی پیج ( شمال )
|
105,000
|
نارنگی کینو
|
105,000
|
نارنگی یافا
|
95,000
|
نخود فرنگی
|
72,000
|
هلو انجیری
|
100,000
|
هلو انواع
|
110,000
|
هلو ممتاز
|
105,000
|
هندوانه انواع
|
25,000
|
هویج فرنگی و ایرانی
|
35,000