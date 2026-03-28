بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در ارسال محموله‌های پتروشیمی، زنجیره تأمین جهانی مواد اولیه پلاستیک را با بحران مواجه کرده است. سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار پتروشیمی از این مسیر عبور می‌کند

خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۰٪ صادرات جهانی پلی‌اتیلن را در اختیار داشت. با کاهش عرضه از منطقه، قیمت پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن افزایش شدیدی یافته و شاخص‌های بورس کالای دالیان چین از اواخر فوریه نزدیک به ۴۰٪ رشد نشان می‌دهد

آسیا به دلیل وابستگی بالا به مواد اولیه وارداتی بیشترین آسیب را دیده است. ژاپن، کره جنوبی و هند با افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند. در اروپا نیز تولیدکنندگان بین افزایش هزینه مواد اولیه و توان محدود برای انتقال آن به مشتری گیر کرده‌اند

در مقابل، تولیدکنندگان آمریکای شمالی به دلیل دسترسی به خوراک داخلی(گاز طبیعی) از افزایش قیمت جهانی سود می‌برند و حاشیه سود بالایی را تجربه می‌کنند

درصورت تداوم اختلال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند فشارهای تورمی بیشتر شده و صنعت پلاستیک به سمت تمرکز در شرکت‌های بزرگ و کم‌هزینه‌تر حرکت کند.

