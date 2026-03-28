خواب و تنظیم هیجان در شرایط جنگ
در روزهای جنگ و ناامنی، صدای انفجارها، نگرانی از اخبار و بههمخوردن برنامههای روزانه معمولاً خواب را مختل میکند. اما کمخوابی فقط خستگی ساده نیست؛ وقتی مغز خواب کافی نداشته باشد، توانایی آن برای تنظیم هیجانها و کنترل واکنشهای احساسی کاهش پیدا میکند.در چنین شرایطی بخش منطقی مغز ضعیفتر عمل میکند و حساسیت عاطفی بالا میرود؛ به همین دلیل ممکن است بین همسران دلخوری، سوءتفاهم یا واکنشهای تند بیشتر شود.حتی در روزهای سخت جنگ هم اگر بتوانیم زمانهای کوتاهی برای استراحت و خواب منظمتر فراهم کنیم، مغز فرصت پیدا میکند هیجانها را بهتر تنظیم کند و رابطهها آرامتر بمانند.
