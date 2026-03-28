استاد صهیونیست خواستار قتل عام کودکان ایران شد

یک استاد دانشگاه و تحلیلگر صهیونیست با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس که بعداً آن را حذف کرد، خواستار اتخاذ رویکردی خشن علیه ایران با هدف قرار دادن کودکان این کشور شد.

اریت پرلوف، پژوهشگر اسرائیلی، در این پست با استناد به متون دینی عبری و ارجاع به «کشتن نوزادان»، مدعی شد که چنین تاکتیکهایی پیشتر در نوار غزه به کار گرفته شده است.

او به آمار سازمان ملل اشاره کرد که میگوید در جریان حملات به غزه بیش از ۱۴ هزار کودک جان خود را از دست داده‌اند.

پرلوف در ادامه ادعا کرد که این الگو باید در ایران و لبنان نیز تکرار شود. او تصریح کرد که به جای هدف قرار دادن تأسیسات زیربنایی مانند نیروگاهها، در صورت عدم دسترسی به مقامات ارشد ایرانی، باید کودکان آنها به قتل برسند.

این اظهارات با واکنش‌های گستردهای در فضای مجازی مواجه شده و به عنوان نمونه دیگری از خوی وحشی‌گری در میان صهیونیست‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.

