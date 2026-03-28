English العربیه
قیمت انواع لپ تاپ مایکروسافت امروز + جدول

پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپ‌های مایکروسافت (Microsoft) موجود در بازار را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت لپ تاپ مایکروسافت MICROSOFT

نام محصول

مدل پردازنده

اندازه صفحه نمایش

حافظه رم

قیمت (تومان)

لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 5 i7 ۱۲6۵U 8GB 256GB

Core i۷

15

8GB

132,600,000

لپ تاپ مایکروسافت 13.5 اینچی مدل Surface Laptop 5 i5 ۱۲۳۵U 8GB 512GB

Core i۵

13.5

8GB

143,500,000

لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 5 i7 ۱۲6۵U 8GB 512GB

Core i۷

15

8GB

143,500,000

لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 4 i7 ۱۱۸۵G۷ 32GB 1TB

Core i7

15

32GB

159,500,000

لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 256GB

X Elite

15

16GB

170,220,000

لپ تاپ مایکروسافت 13.8 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Plus 16GB 1TB

X Plus

13.8

16GB

172,370,000

لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 5 i7 ۱۲6۵U 32GB 1TB

Core i۷

15

32GB

192,000,000

لپ تاپ مایکروسافت 13.8 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB

X Elite

13.8

16GB

195,940,000

لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB

X Elite

15

16GB

206,190,000

لپ تاپ مایکروسافت 13.8 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB

X Elite

13.8

16GB

208,000,000

لپ تاپ 13.5 اینچی مایکروسافت مدل Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16GB 256GB

Ultra 7

13.5

16GB

209,680,000

لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB

X Elite

15

16GB

217,530,000

لپ تاپ مایکروسافت 13.8 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 32GB 1TB

X Elite

13.8

32GB

251,660,000

لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 32GB 1TB

X Elite

15

32GB

270,360,000

لپ تاپ مایکروسافت 13.8 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 64GB 1TB

X Elite

13.8

64GB

326,720,000
منبع اقتصاد24
