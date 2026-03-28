قیمت انواع لپ تاپ مایکروسافت امروز + جدول
پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپهای مایکروسافت (Microsoft) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت لپ تاپ مایکروسافت MICROSOFT
|
نام محصول
|
مدل پردازنده
|
اندازه صفحه نمایش
|
حافظه رم
|
قیمت (تومان)
|
لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 5 i7 ۱۲6۵U 8GB 256GB
|
Core i۷
|
15
|
8GB
|
132,600,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 13.5 اینچی مدل Surface Laptop 5 i5 ۱۲۳۵U 8GB 512GB
|
Core i۵
|
13.5
|
8GB
|
143,500,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 5 i7 ۱۲6۵U 8GB 512GB
|
Core i۷
|
15
|
8GB
|
143,500,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 4 i7 ۱۱۸۵G۷ 32GB 1TB
|
Core i7
|
15
|
32GB
|
159,500,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 256GB
|
X Elite
|
15
|
16GB
|
170,220,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 13.8 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Plus 16GB 1TB
|
X Plus
|
13.8
|
16GB
|
172,370,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 5 i7 ۱۲6۵U 32GB 1TB
|
Core i۷
|
15
|
32GB
|
192,000,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 13.8 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
|
X Elite
|
13.8
|
16GB
|
195,940,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
|
X Elite
|
15
|
16GB
|
206,190,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 13.8 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB
|
X Elite
|
13.8
|
16GB
|
208,000,000
|
لپ تاپ 13.5 اینچی مایکروسافت مدل Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16GB 256GB
|
Ultra 7
|
13.5
|
16GB
|
209,680,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB
|
X Elite
|
15
|
16GB
|
217,530,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 13.8 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 32GB 1TB
|
X Elite
|
13.8
|
32GB
|
251,660,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 32GB 1TB
|
X Elite
|
15
|
32GB
|
270,360,000
|
لپ تاپ مایکروسافت 13.8 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 64GB 1TB
|
X Elite
|
13.8
|
64GB
|
326,720,000