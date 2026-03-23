نشانه های وجود آب در باک بنزین و 3 روش تخلیه آن

باک بنزین خودرو وظیفه ذخیره سوخت را بر عهده دارد تا این سوخت نهایتاً از طریق قطعات مختلفی مثل پمپ بنزین و انژکتورها به موتور برسد. بااین حال، به دلایل مختلف ممکن است ناخالصی هایی وارد باک بنزین شود و عملکرد موتور را دچار مشکل کند. یکی از دردسرسازترین این ناخالصی ها، آب است.

علائم وجود آب در باک بنزین خودرو

برخی نشانه های اینکه در باک بنزین خودرو آب جمع شده موارد زیر است :

لرزیدن موتور خودرو

وجود داشتن آب در باک بنزین سبب مختل کردن فرایند احتراق موتور می شود و در آخر سبب ناقص شدن سوخت می شود. رایج ترین نشانه های ناقص بودن سوخت می توان به سروصدای موتور خودرو، غیرعادی بودن بوی دود و افزایش دود اگزوز خودرو اشاره کرد نتیجه تمامی این نشانه ها می تواند وجود داشتن آب در باک بنزین باشد. یکی دیگر از علامت هایی که نشان دهنده وجود آب در باک بنزین می شود لرزیدن خودرو در حالت درجا است.

ضعیف بودن راندمان سوخت خودرو

اگر در باک بنزین خودرو آب وجود داشته باشد می تواند راندمان سوخت را کاهش دهد. اگر دیدید که خودرو شما بیشتر از اندازه خود به بنزین نیاز دارد و شما به طور مداوم به پمپ بنزین سر می زنید دلیل این ها می تواند وجود داشتن آب در باک بنزین خودرو شما باشد.

وجود داشتن مشکل در استارت زدن خودرو

وجود داشتن آب در باک بنزین خودرو سبب سخت روشن شدن و یا ریپ زدن موتور سانتافه می شود و در موارد بسیار حیاتی و شدید موتور خودرو به هیچ عنوان روشن نمی شود.

شنیده شدن صداهایی عجیب از موتور

وجود داشتن آب در باک بنزین خودرو می تواند سبب ایجاد شدن صداهای عجیبی از موتور خودرو شود این صداها بیشتر شبیه تق تق می باشد.

روشن شدن چراغ چک موتور خودرو

در برخی از خودرو های مدرن، سیستم های عیب یابی داخلی توانایی شناسایی مشکلات ناشی از آلودگی و آب را دارد و سبب روشن شدن چراغ چک موتور خودرو و چراغ های هشدار دیگر می شود.

دیده شدن قطرات آب بر روی فیلتر سوخت خودرو

یکی از نشانه های روشن و واضح وجود داشتن آب در باک بنزین خودرو، وجود داشتن قطرات آب بر روی فیلتر سوخت خودرو است.

روش های تخلیه آب از باک

آب به هر دلیلی که وارد باک شده باشد باید فوراً تخلیه شود زیرا همان طور که گفتیم می تواند آسیب های بزرگی را به دنبال داشته باشد. برای تخلیه آب روش های مختلفی وجود دارد که در ادامه مرور می کنیم:

1- استفاده از پمپ دستی

درصورتی که مقدار آب داخل باک خیلی زیاد نباشد، با استفاده از پمپ دستی می توان آن را خارج کرد. برای این کار باید شلنگ مخصوص پمپ حتماً تا انتهای باک برسد زیرا آب چگالی و وزن بیشتری دارد و پایین تر از بنزین قرار می گیرد.

2- تخلیه کامل باک بنزین

اگر آبی که به باک وارد شده زیاد باشد، برای خارج کردن آن باید کل باک سوخت را تخلیه کنید. بدین منظور، زیر باک یک ظرف قرار دهید و سپس درپوش تخلیه را باز کنید تا بنزین همراه با آبی که وارد باک شده به طور کامل خارج شود.

3- استفاده از مکمل های سوخت مخصوص

در بازار مکمل بنزین ویژه ای وجود دارد که برای حذف آب از باک تولید شده اند. این مکمل ها مولکول های آب را می شکنند تا با سوخت ترکیب شوند و در داخل موتور بسوزند. از این طریق، آب داخل باک از بین خواهد رفت.

