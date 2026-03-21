تنها با مصرف این ویتامین، سردردهای خود را برای همیشه فراموش کنید!
ویتامینهای B نقش مهمی را در محافظت از بدن در برابر سردرد ایفا میکنند.ویتامینهای B به ریبوفلاوین نیز مشهور هستند. کمبود آنها عاملی برای مشکلاتی مثل سردردهای میگرنی است.
مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین b۲ یا مکملهای آنها به افزایش انرژی و متابولیسم بدن کمک میکند و احتمال ابتلا به سردردهای میگرنی را کاهش خواهد داد.
بیشتر مواد غذایی طبیعی حاوی ویتامین B هستند. از جمله: غلات کامل، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، سبزیجات تیره، دانهها و مغزها.
منبع همشهریانتهای پیام/