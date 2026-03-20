شهردار نیویورک: نوروز را تبریک می گویم و با جنگ علیه ایران مخالفم

زهران ممدانی، شهردار مسلمان نیویورک، نوروز را تبریک گفت و در شبکه ایکس نوشت‌:

نوروز مبارک به همه ایرانیان-آمریکایی که شهر نیویورک را خانه خود می‌دانند!

باعث افتخار بود که در کنار بسیاری از شما، چهارشنبه‌سوری را جشن گرفتیم؛ در آستانه بهار، نوزایی و  اکنون بیش از همیشه امید ماندگار به روزی نو برای مردم ایران.

نوروز معمولاً زمانی سرشار از حس خوب است، اما امسال متفاوت است. من همچنان در مخالفت با این جنگ ایستاده‌ام و آرزو می‌کنم همه ایرانیانی که این تعطیلات ویژه را گرامی می‌دارند، تا حد امکان لحظات شادی را تجربه کنند.

