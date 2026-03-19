سایر رسانه‌ها ۲۸ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۱:۴۰

طعنهٔ ژنرال فرانسوی به ترامپ: کمک‌کردن به آمریکا در این وضعیت مثل خریدن بلیت تایتانیک هنگام غرق‌شدن است + فیلم

یاکوولِف، ژنرال ۳ ستارهٔ فرانسوی: آمریکایی‌ها از ما کمک می‌خواهند اما حتی نمی‌توانند یک هدف راهبردی واضح روی کاغذ تعیین کنند. آن‌ها هرروز برنامه‌شان را عوض می‌کنند. در واقع، آن‌ها به ناوچه‌های ما اهمیتی نمی‌دهند؛ فقط می‌خواهند هزینهٔ سیاسیِ شکست‌شان را با ما تقسیم کنند. اعتماد به رئیس‌جمهوری که به یکباره متحدانش را رها می‌کند، خودکشی است! این ژنرال فرانسوی پیوستن به ائتلاف ترامپ را به «خرید بلیط برای شام رقص تایتانیک پس‌از برخورد با کوه یخ» تشبیه کرد.