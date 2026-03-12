چه غذاهایی در جنگ ماندگاری بیشتر دارند؟
در شرایط جنگی که امکان قطعی برق و گار در برخی مناطق که شدت حملات در آنها بیشتر است وجود دارد، باید از خرید و نگهداری غذاهای فساد پذیر خودداری کرد و تلاش خود را باید معطوف به خرید و نگهداری غذاهای فساد ناپذیر کرد. اما غذاهای فساد ناپذیر کدامند؟
در وضعیت بحران و شرایط جنگی تغذیه برای حفظ سلامت جسمی و روحی و روانی بدن بیش از همیشه اهمیت پیدا میکند. در نتیجه این مساله اهمیت دارد که ما بدانیم چه غذاهایی در این وضعیت ماندگاری بالاتر دارند و برای سلامت ما مهمتر هستند و چه خوراکیهایی میتوانند در صورت بروز آلودگی سموم را از بدن ما خارج کنند.
غذاهای فساد پذیر
دکتر منصور رضایی در این باره میگوید: یک سری غذها فساد پذیر هستند، شیر در میان لبنیات فساد پذیر است. اما در مقابل ماندگاری پنیر بیشتر است. زمانی که دسترسی به برق نداریم نگهداری شیر و خامه غیر ممکن هستند. اما ماست و پنیر را طولانی مدت میتوان نگهداری کرد. گوشتهای سفید مانند گوشت مرغ و ماهی فساد پذیر هستند. اما گوشت قرمز بیشتر فساد پذیر است. اما گوشت قرمزی که در فریزر نگهداری میشود را میتوان به مدت طولانیتر نگهداشت.
غذاهای ماندگار
او در ادامه به غذاهایی که به دلیل فساد ناپذیر بودن میتوان آنها را بیشتر نگهداشت و در زمان بحران و جنگ مصرف کرد، اشاره میکند و میافزاید: میوهها و سبزی را میتوان تازه خوری کرد اما نمیتوان آنها را به مدت طولانی در شرایط بی برقی نگهداشت. میوهها را در صورتی که بخواهیم آنها را به مدت طولانی نگهداری کنیم باید تبدیل به مربا و کمپوت کنیم. درست است که خوردن کنسروها در شرایط عادی که برق هست و میتوان از یخچال و گاز به منظور نگهداری و طبخ غذا استفاده کرد، توصیه نمیشود، اما در شرایط بحران و جنگ، کنسروها را به دلیل قابلیت نگهداری بالا میتوان استفاده کرد. میتوانید کنسرو را حتی با آتشی که با ذغال گرم شده باشد یا روی گاز پیک نیکی، جوشاند و مصرف کرد.
چطور آلودگی را از بدن خارج کنیم؟
این متخصص تغذیه به آلودگی هوای تهران در چند روز اخیر نیز اشاره میکند و میگوید: آلودگی هوا در روزها اخیر به دلیل مورد هدف قرار گرفتن انبارهای سوخت و سوختن مواد نفتی بالا رفته بود و به تبع آن خطر مسمومیت مردم به دلیل غلظت آلایندهها در هوای تهران بالا رفته بود، اما بد نیست بدانید راهکارهایی جهت خارج کردن این مواد آلاینده از بدن و جلوگیری از مسمومیت وجود دارد. بدن ما چند فضلاب دارد که میتوانند در خارج کردن مواد آلاینده موثر باشند. ادرار، مدفوع، خلط، عرق و صفرا. این فاضلابها با موادی که 5 ویژگی داشته باشند، فعال میشوند. آب، فیبر ، ویتامین، مواد آنتی اکسیدان و املاح داشته باشد، یعنی ترکیب میوهها و سبزیها و ماست که در فرهنگ ایرانی بهترینهای آنها را با نامهای ماست و خیار و بورانی داریم، مناسب ترین ترکیب برای خارج کردن آلایندهها از بدن هستند چرا که این ترکیبات، آب، ویتامین، فیبر و آنتی اکسیدان دارند و خوردن اینها باعث میشود حجم ادرار، خلط، مدفوع، عرق و صفرا افزایش یابد و باعث میشود آلودگیها از بدن ما خراج شود و باعث مسمومیت نشود.
غذاهایی برای کاهش استرس
به گفته دکتر منصور رضایی، مصرف میوهها و سبزیها و ماهیها به انسان آرامش میدهد. یک سری نوروترنسمیتر یا انتقال دهندههای عصبی مانند سروتونین و دوپامین در خون هستند که خلق و خو و روح و روان و آرامش ما را تنظیم میکند. به ویژه با مصرف انوع میوهها و سبزیهای تازه، لبنیات به دلیل باکتریهای مفیدی که دارند و ماهی و غذاهای دریایی، خاصیت این انتقال دهندههای عصبی افزایش مییابد. در نقطه مقایل غذاهایی فراوری شده، شیرینیها و غذاهایی که حاوی آرد، شکلات، قند و شکر و مربا، بیشکوئیتها، سوسیس، کالباس وتن ماهی، نوشابهها و اقلام صنعتی هستند.این خوراکیها افراد را را زود رنج و تحریک پذیر میکند و زیاد خوردن آنها در شرایط جنگی و استرس زا توصیه نمیشود. در نتیجه در این شرایط بهتر است از خوردن غذاهای فراوری شده و کارخانهای خودداری شود. توصیه میشود در شرایط جنگ، سفر و شرایطی که استرس زا هستند بیشتر از غذاهای تازه خانگی و میوهها و سبزیها، علات کامل، حبوبات و انواع آجیلهااستفاده شود.