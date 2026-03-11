ورزش در خانه؛ آموزش تمرین ویژه برای کل بدن
به صورت استاندارد شما به یک برنامه تمرینی برای کل بدن نیاز دارید که بدن را به حرکت وادارد، آمادگی جسمانی شما را حفظ کند و در عین حال، فشار زیادی به بدن وارد نکند.
در ادامه سلسله مطالب مربوط به انتشار برنامههای تمرینی مختلف در منزل از سطوح مبتدی تا متوسط و پیشرفته که نیاز به هیچ وسیلهای ندارد و برای اجرای آن صرفا به یک فضای کوچک نیاز است که در این گزارش به انجام تمرین برپی پرداختهایم.
همه برنامههای تمرینی که برای کل بدن طراحی میشوند، الزاما سخت نیستند و شما را با محدودیت عملکردی، مواجه نمیکنند. گفتنی است باید قبل از انجام این تمرین ورزشی بدن را به خوبی گرم و پس از تمرین به خوبی بدن را سرد کنید.
برنامه تمرینی استاندارد برای کل بدن
در طرح شماتیک ذیل، عضلات اصلی درگیر در تمرین با رنگ قرمز پر رنگ و عضلاتی که نقش کمتری در انجام حرکات دارند با رنگ قرمز کمرنگ، به تصویر کشیده شده است.
نحوه انجام تمرین:
برنامه تمرینی ذیل، یک برنامه مناسب و استاندارد برای کل بدن است و بین ستها حداقل ۲ دقیقه زمان برای استراحت، قرار داده شده است.
- ۲۰ مرتبه جامپینگ جک (پروانه)
- ۱۰ مرتبه پوش آپ (شنا)
- ۲۰ مرتبه جامپینگ جک (پروانه)
- ۲۰ مرتبه اسکوات
- ۱۰ مرتبه پوش آپ (شنا)
- ۲۰ مرتبه اسکوات