قیمت انواع لپ تاپ لنوو + جدول

پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپ‌های لنوو (LENOVO) موجود در بازار را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت روز لپ تاپ لنوو LENOVO

نام محصول

مدل پردازنده

اندازه صفحه نمایش

حافظه رم

قیمت (تومان)

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 4GB 128GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

4 GB

31,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 4GB 256GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

4 GB

32,600,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 8GB 256GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

8 GB

33,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 8GB 256GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

8 GB

34,000,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 8GB 256GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

8 GB

34,360,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 4GB 512GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

4 GB

35,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 8GB 512GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

8 GB

37,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 8GB 512GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

8 GB

38,800,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad 1 N4500 8GB 512GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

8 GB

39,000,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad 1 Celeron N4500 8GB 512GB FHD

Celeron N4500

15.6 اینچ

8 GB

39,200,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 8GB 256GB IPS

Celeron N4500

15.6 اینچ

8 GB

40,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 16GB 256GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

16 GB

41,889,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad 1 N4500 16GB 256GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

16 GB

41,000,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 16GB 512GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

16 GB

43,979,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad 1 N4500 8GB 1TB

Celeron N4500

15.6 اینچ

8 GB

44,625,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad 1 N4500 16GB 512GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

16 GB

44,600,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8GB 256GB

Core i3 1315U

15.6 اینچ

8 GB

46,400,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 16GB 512GB

Celeron N4500

15.6 اینچ

16 GB

46,000,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 R3 7320U 8GB 256SSD

Ryzen 3 7320U

15.6 اینچ

8 GB

48,350,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 8GB 512GB IPS

Celeron N4500

15.6 اینچ

8 GB

48,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i3 1315U 8GB 256GB TN

Core i3 1315U

15.6 اینچ

8 GB

50,450,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 16GB 1TB

Celeron N4500

15.6 اینچ

16 GB

50,745,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad 1 N4500 16GB 1TB

Celeron N4500

15.6 اینچ

16 GB

50,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 16GB 1TB

Celeron N4500

15.6 اینچ

16 GB

52,600,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i3 1315U 12GB 256GB

Core i3 1315U

15.6 اینچ

12 GB

53,500,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی IdeaPad Slim3 i3 1305U 8GB 512GB

Core i3 1305U

15.6 اینچ

8 GB

53,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i3 1315U 12GB 512GB

Core i3 1315U

15.6 اینچ

12 GB

58,450,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i3 1315U 8GB 512GB TN

Core i3 1315U

15.6 اینچ

8 GB

58,240,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8GB 1TB

Core i3 1315U

15.6 اینچ

8 GB

55,700,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 R5 7520U 16GB 512GB

Ryzen 5 7520U

15.6 اینچ

16 GB

59,300,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8GB 512GB

Core i3 1315U

15.6 اینچ

8 GB

49,499,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 512GB IPS Display

Core i5 13420H

15.6 اینچ

8 GB

63,000,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 512GB IPS

Core i5 13420H

15.6 اینچ

8 GB

63,000,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 512GB

Core i5 13420H

15.6 اینچ

8 GB

62,600,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i5 13420H 8GB 512GB SSD

Core i5 13420H

15.6 اینچ

8 GB

63,300,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i3 1315U 16GB 512GB

Core i3 1315U

15.6 اینچ

16 GB

63,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 R7 7730U 8GB 512GB

Ryzen 7 7730U

15.6 اینچ

8 GB

64,700,000

لپ تاپ لنوو 15.3 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 512GB

Core i5 13420H

15.3 اینچ

8 GB

65,700,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 12GB 256GB TN

Core i5 13420H

15.6 اینچ

12 GB

65,400,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 R7 7730U 16GB 512GB

Ryzen 7 7730U

15.6 اینچ

16 GB

65,999,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i5 13420H 12GB 256GB SSD

Core i5 13420H

15.6 اینچ

12 GB

67,000,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i5 13420H 12GB 512GB SSD

Core i5 13420H

15.6 اینچ

12 GB

68,000,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 12GB 512GB TN

Core i5 13420H

15.6 اینچ

12 GB

69,100,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i5 13420H 16GB 512GB SSD

Core i5 13420H

15.6 اینچ

16 GB

70,600,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 R5 7520U 16GB 1TB

Ryzen 5 7520U

15.6 اینچ

16 GB

71,700,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 1TB

Core i5 13420H

15.6 اینچ

8 GB

72,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 R7 7730U 16GB 1TB

Ryzen 7 7730U

15.6 اینچ

16 GB

73,300,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 12GB 1TB TN

Core i5 13420H

15.6 اینچ

12 GB

74,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i3 1315U 24GB 1TB

Core i3 1315U

15.6 اینچ

24 GB

74,300,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 16GB 512GB TN

Core i5 13420H

15.6 اینچ

16 GB

75,200,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i5 13420H 16GB 1TB SSD

Core i5 13420H

15.6 اینچ

16 GB

76,913,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i5 13420H 12GB 1TB SSD

Core i5 13420H

15.6 اینچ

12 GB

76,600,000

لپ تاپ لنوو 15.3 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 16GB 512GB

Core i5 13420H

15.3 اینچ

16 GB

76,000,000

لپ تاپ لنوو 15.3 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 20GB 512GB

Core i5 13420H

15.3 اینچ

20 GB

77,000,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i7 1355U 16GB 512GB

Core i7 1355U

15.6 اینچ

16 GB

79,980,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ R5 7235HS 12GB 512GB RTX3050 A

Ryzen 5 7235HS

15.6 اینچ

12 GB

84,800,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 i7 13620H 8GB 512GB

Core i7 13620H

15.6 اینچ

8 GB

84,900,000

لپ تاپ لنوو 15.3 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 16GB 1TB

Core i5 13420H

15.3 اینچ

16 GB

85,000,000

لپ تاپ لنوو 15.3 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16GB 512GB

Core i7 13620H

15.3 اینچ

16 GB

87,500,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 i7 13620H 16GB 512GB

Core i7 13620H

15.6 اینچ

16 GB

87,900,000

لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 20GB 512GB

Core i5 13420H

16 اینچ

20 GB

87,500,000

لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 16GB 1TB

Core i5 13420H

16 اینچ

16 GB

88,200,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 16GB 1TB TN

Core i5 13420H

15.6 اینچ

16 GB

88,900,000

لپ تاپ لنوو 15.3 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i7 13620H 20GB 512GB

Core i7 13620H

15.3 اینچ

20 GB

88,900,000

لپ تاپ لنوو 14 اینچی مدل IdeaPad Slim 5 Ultra 5 225U 8GB 512GB

Ultra 5 225U

14 اینچ

8 GB

89,000,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i7 1355U 16GB 1TB

Core i7 1355U

15.6 اینچ

16 GB

87,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ 15IAX9 i5 12450HX 12GB 512GB RTX 2050

Core i5 12450HX

15.6 اینچ

12 GB

91,900,000

لپ تاپ لنوو 15.3 اینچی مدل IdeaPad Slim3 i7 13620H 8GB 1TB Backlit

Core i7 13620H

15.3 اینچ

8 GB

92,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 16GB 512GB RTX2050 New Face 2025

Core i5 12450HX

15.6 اینچ

16 GB

93,200,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 12GB 512GB RTX2050 B

Core i5 12450HX

15.6 اینچ

12 GB

94,900,000

لپ تاپ لنوو 15.3 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16GB 1TB

Core i7 13620H

15.3 اینچ

16 GB

94,600,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 16GB 512GB RTX3050 New Face 2025

Core i5 12450HX

15.6 اینچ

16 GB

97,990,000

لپ تاپ لنوو 15.3 اینچی مدل IdeaPad Slim3 i7 13620H 16GB 1TB Backlit

Core i7 13620H

15.3 اینچ

16 GB

100,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ R5 7235HS 12GB 1TB RTX4050

Ryzen 5 7235HS

15.6 اینچ

12 GB

109,000,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 13450HX 24GB 512GB RTX3050

Core i5 13450HX

15.6 اینچ

24 GB

112,400,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ 15IRX9 i5 13450HX 24GB 512GB RTX3050

Core i5 13450HX

15.6 اینچ

24 GB

112,100,000

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل IdeaPad Slim 5 Ultra 7 155H 16GB 512GB

Ultra 7 155H

14 اینچ

16 GB

112,300,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 24GB 1TB RTX3050

Core i5 12450HX

15.6 اینچ

24 GB

115,400,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ 15IRX9 i5 13450HX 24GB 1TB RTX3050

Core i5 13450HX

15.6 اینچ

24 GB

120,000,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 13450HX 12GB 512GB RTX 5050

Core i5 13450HX

15.6 اینچ

12 GB

122,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 13450HX 16GB 512GB RTX 5050

Core i5 13450HX

15.6 اینچ

16 GB

126,900,000

لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkBook 16 Ultra 7 255H 16GB 512GB

Ultra 7 255H

16 اینچ

16 GB

133,200,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 13450HX 24GB 512GB RTX 5050

Core i5 13450HX

15.6 اینچ

24 GB

135,900,000

لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Yoga 7 16IML9 Ultra 7 155U 16GB 1TB

Ultra 7 155U

16 اینچ

16 GB

138,990,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 13450HX 24GB 1TB RTX 5050

Core i5 13450HX

15.6 اینچ

24 GB

143,900,000

لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkBook 16 Ultra 7 255H 16GB 1TB

Ultra 7 255H

16 اینچ

16 GB

143,000,000

لپ تاپ لنوو 15.3 اینچی مدل IdeaPad Slim3 i7 13620H 20GB 1TB Backlit

Core i7 13620H

15.3 اینچ

20 GB

104,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13650HX 12GB 1TB RTX 5050

Core i7 13650HX

15.6 اینچ

12 GB

159,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ Gaming i7 13650HX 16GB 512GB RTX4050

Core i7 13650HX

15.6 اینچ

16 GB

152,500,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13700H 24GB 512GB RTX 5050

Core i7 13700H

15.6 اینچ

24 GB

148,999,000

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ 15IRX9 i7 13650HX 16GB 512GB RTX4050

Core i7

15.6 اینچ

16GB

116,800,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13650HX 8GB 1TB RTX4050

Core i7

15.6 اینچ

24GB

117,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ 15IRX9 i7 13650HX 16GB 1TB RTX4050

Core i7

15.6 اینچ

16GB

127,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13650HX 12GB 1TB RTX4050

Core i7

15.6 اینچ

24GB

120,690,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13650HX 24GB 1TB RTX 5050

Core i7

15.6 اینچ

24GB

139,900,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13650HX 12GB 512GB RTX4050

Core i7

15.6 اینچ

24GB

113,200,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ 15IRX9 i7 14700HX 16GB 512GB RTX4060

Core i7

-

16GB

139,900,000

لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5 i7 14650HX 16GB 512GB RTX4050

Core i7

16 اینچ

16GB

144,500,000

لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5 i7 14650HX 24GB 512GB RTX4050

Core i7

16 اینچ

24GB

146,500,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13650HX 28GB 512GB RTX4050

Core i7

15.6 اینچ

24GB

137,500,000

لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 14700HX 24GB 512GB RTX 5050

Core i7

15.6 اینچ

24GB

152,400,000

لپ تاپ لنوو 14 اینچی مدل ThinkPad E14 Ultra 7 255H 16GB 512GB

Ultra 7

14 اینچ

16GB

121,600,000

لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkPad E16 Ultra 7 255H 16GB 512GB

Ultra 7

16 اینچ

16GB

121,600,000

لپ تاپ لنوو 14 اینچی مدل ThinkPad E14 Ultra 7 255H 16GB 1TB

Ultra 7

14 اینچ

16GB

127,800,000

لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkPad E16 Ultra 7 255H 16GB 1TB

Ultra 7

16 اینچ

16GB

127,800,000

لپ تاپ لنوو 14 اینچی مدل Thinkbook 14 Ultra 7 255H 16GB 1TB

Ultra 7

14 اینچ

32GB

135,000,000

لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkBook 16 Ultra 7 255H 32GB 1TB

Ultra 7

16 اینچ

32GB

135,000,000

لپ تاپ لنوو 14 اینچی مدل ThinkPad E14 Ultra 7 255H 32GB 1TB

Ultra 7

14 اینچ

32GB

151,450,000

لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkPad E16 Ultra 7 255H 32GB 1TB

Ultra 7

16 اینچ

32GB

151,450,000
منبع اقتصاد24
