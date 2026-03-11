قیمت روز روغن خوراکی + جدول
در جدول زیر میتوانید قیمت روز روغن خوراکی مانند انواع روغن جامد، مایع و روغن زیتون را مشاهده نمایید.
|
قیمت روغن خوراکی
|
عنوان
|
مقدار
|
قیمت (تومان)
|
کره مغز پسته
|
هر کیلوگرم
|
3,200,000
|
کره مغز فندق
|
هر کیلوگرم
|
2,980,000
|
روغن سیاهدانه
|
هرلیتر
|
2,500,000
|
روغن جامد گیاهی اصیل
|
4 کیلوگرم
|
2,280,000
|
روغن مغز فندق
|
هرلیتر
|
2,200,000
|
روغن مغز بادام درختی (شیرین)
|
هر لیتر
|
1,900,000
|
روغن نارگیل
|
هرلیتر
|
1,780,000
|
روغن خشخاش خالص
|
هرلیتر
|
1,700,000
|
کره مغز بادام درختی (شیرین)
|
هر کیلوگرم
|
1,690,000
|
روغن مغز بادام درختی(تلخ)
|
هر لیتر
|
1,420,000
|
روغن مغز گردو سفید
|
هرلیتر
|
1,400,000
|
روغن زیتون با بو کریستال – kristal
|
1 لیتری
|
1,250,000
|
روغن جامد اصیل
|
2 کیلویی
|
1,200,000
|
روغن حیوانی نیک منش نوع ممتاز
|
900 گرمی
|
1,150,000
|
روغن کنجد دکتر چویس
|
1 لیتری
|
1,150,000
|
روغن رز ماری
|
هرلیتر
|
1,100,000
|
کره مغز گردو سفید
|
هر کیلوگرم
|
1,050,000
|
روغن تخمه کدو
|
هرلیتر
|
960,000
|
روغن دانه کرچک
|
هرلیتر
|
920,000
|
کره نارگیل
|
هر کیلوگرم
|
910,000
|
روغن کنجد و کانولا داتیس
|
900 گرمی
|
895,000
|
روغن زیتون فرابکر کاستادورو ایتالیا
|
750 میل
|
880,000
|
روغن فندق چوتاناک
|
1 لیتر
|
850,000
|
روغن آفتابگردان مخصوص پخت و پز و سالاد فامیلا
|
1800 میلیلیتری
|
795,000
|
روغن اصیل کانولا
|
1.5 لیتر
|
785,000
|
روغن رازیانه خالص
|
هرلیتر
|
780,000
|
روغن سرخ کردنی بهار
|
1.8 لیتری
|
750,000
|
روغن هسته انار
|
هرلیتر
|
740,000
|
روغن کنجد
|
هرلیتر
|
720,000
|
روغن شاهدانه
|
هرلیتر
|
700,000
|
روغن فرابکر کلزا مزرعه
|
1 لیتر
|
700,000
|
روغن بذر کتان
|
هرلیتر
|
680,000
|
روغن تخمه آفتابگردان
|
هرلیتر
|
680,000
|
روغن هسته انگور
|
هرلیتر
|
680,000
|
روغن مایع سرخ کردنی بهار
|
1350 گرمی
|
560,000
|
کره کنجد
|
هر کیلوگرم
|
510,000
|
روغن کانولا کلزا غنچه
|
900 گرمی
|
450,000
|
روغن زیتون تصفیه شده لادن طلائی
|
250 میلی لیتر
|
445,000
|
روغن مغز هسته زردآلو
|
هرلیتر
|
440,000
|
روغن خردل خالص
|
هرلیتر
|
440,000
|
روغن زیره سبز خالص
|
هرلیتر
|
440,000
|
روغن هسته آلبالو
|
هرلیتر
|
440,000
|
کره مغز بادام زمینی
|
هر کیلوگرم
|
410,000
|
روغن مایع آفتابگردان ورینا
|
900 میلیلیتری
|
375,000
|
روغن بادام شیرین
|
500 میلی لیتر
|
320,000
|
روغن مایع کانولا اصیل Aseel Canola Oil
|
1.8 لیتر
|
295,000
|
روغن جوانه ذرت زر اویل
|
1.8 لیتر
|
290,000
|
روغن زیتون تصفیه شده ممتاز ورینا
|
225میلیلیتری
|
275,000
|
روغن مایع آفتابگردان آفتاب
|
810 گرمی
|
228,000
|
روغن مایع آفتابگردان ویتامینه آبی لادن
|
1350 گرمی
|
198,000
|
روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا
|
1.8 لیتر
|
195,000
|
روغن مایع بهار الماس مخصوص سرخ کردنی بدون پالم
|
1.8 لیتر
|
160,000
|
روغن سیاه دانه
|
60 میل
|
65,000
|
روغن سرخ کردنی کم جذب بهار
|
810 گرمی
|
58,000