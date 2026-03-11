قیمت روز روغن خوراکی + جدول

در جدول زیر می‌توانید قیمت روز روغن خوراکی مانند انواع روغن جامد، مایع و روغن زیتون را مشاهده نمایید.

قیمت روغن خوراکی

عنوان

مقدار

قیمت (تومان)

کره مغز پسته

هر کیلوگرم

3,200,000

کره مغز فندق

هر کیلوگرم

2,980,000

روغن سیاهدانه

هرلیتر

2,500,000

روغن جامد گیاهی اصیل

4 کیلوگرم

2,280,000

روغن مغز فندق

هرلیتر

2,200,000

روغن مغز بادام درختی (شیرین)

هر لیتر

1,900,000

روغن نارگیل

هرلیتر

1,780,000

روغن خشخاش خالص

هرلیتر

1,700,000

کره مغز بادام درختی (شیرین)

هر کیلوگرم

1,690,000

روغن مغز بادام درختی(تلخ)

هر لیتر

1,420,000

روغن مغز گردو سفید

هرلیتر

1,400,000

روغن زیتون با بو کریستال – kristal

1 لیتری

1,250,000

روغن جامد اصیل

2 کیلویی

1,200,000

روغن حیوانی نیک منش نوع ممتاز

900 گرمی

1,150,000

روغن کنجد دکتر چویس

1 لیتری

1,150,000

روغن رز ماری

هرلیتر

1,100,000

کره مغز گردو سفید

هر کیلوگرم

1,050,000

روغن تخمه کدو

هرلیتر

960,000

روغن دانه کرچک

هرلیتر

920,000

کره نارگیل

هر کیلوگرم

910,000

روغن کنجد و کانولا داتیس

900 گرمی

895,000

روغن زیتون فرابکر کاستادورو ایتالیا

750 میل

880,000

روغن فندق چوتاناک

1 لیتر

850,000

روغن آفتابگردان مخصوص پخت و پز و سالاد فامیلا

1800 میلی‌لیتری

795,000

روغن اصیل کانولا

1.5 لیتر

785,000

روغن رازیانه خالص

هرلیتر

780,000

روغن سرخ کردنی بهار

1.8 لیتری

750,000

روغن هسته انار

هرلیتر

740,000

روغن کنجد

هرلیتر

720,000

روغن شاهدانه

هرلیتر

700,000

روغن فرابکر کلزا مزرعه

1 لیتر

700,000

روغن بذر کتان

هرلیتر

680,000

روغن تخمه آفتابگردان

هرلیتر

680,000

روغن هسته انگور

هرلیتر

680,000

روغن مایع سرخ کردنی بهار

1350 گرمی

560,000

کره کنجد

هر کیلوگرم

510,000

روغن کانولا کلزا غنچه

900 گرمی

450,000

روغن زیتون تصفیه شده لادن طلائی

250 میلی لیتر

445,000

روغن مغز هسته زردآلو

هرلیتر

440,000

روغن خردل خالص

هرلیتر

440,000

روغن زیره سبز خالص

هرلیتر

440,000

روغن هسته آلبالو

هرلیتر

440,000

کره مغز بادام زمینی

هر کیلوگرم

410,000

روغن مایع آفتابگردان ورینا

900 میلی‌لیتری

375,000

روغن بادام شیرین

500 میلی لیتر

320,000

روغن مایع کانولا اصیل Aseel Canola Oil

1.8 لیتر

295,000

روغن جوانه ذرت زر اویل

1.8 لیتر

290,000

روغن زیتون تصفیه شده ممتاز ورینا

225‌میلی‌لیتری

275,000

روغن مایع آفتابگردان آفتاب

810 گرمی

228,000

روغن مایع آفتابگردان ویتامینه آبی لادن

1350 گرمی

198,000

روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا

1.8 لیتر

195,000

روغن مایع بهار الماس مخصوص سرخ کردنی بدون پالم

1.8 لیتر

160,000

روغن سیاه دانه

60 میل

65,000

روغن سرخ کردنی کم جذب بهار

810 گرمی

58,000
