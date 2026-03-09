۵ غذای بدون آتش در شرایط جنگی، اگر گاز نداشتید

غذاهای سرد، خیسانده یا آماده شونده در چند دقیقه، علاوه بر حفظ انرژی بدن، به حداقل امکانات نیاز دارند و می توان آنها را با مواد ساده و در دسترس تهیه کرد. این نوع غذاها بر پایه سازی مواد خام، کنسروی، غلات فوری یا موادی تهیه می شوند که با کمی خیساندن یا ترکیب ساده قابل مصرف هستند. مزیت این غذاها در سرعت آماده نیست بلکه به حفظ منابع انرژی ، کاهش مصرف سوخت و امکان تغذیه در شرایط محدود نیز کمک می کند. در ادامه به ۵ نمونه از غذاهای ساده و مغذی اشاره خواهیم کرد که در کمتر از ۱۰ دقیقه و بدون آتش قابل تهیه هستند.

پیشنهاد می کنم در این روزها که گاز و برق هست غذاهای کنسروی آماده کنید یعنی حبوباتی مانند عدس، نخود، لوبیا ، ذرت و ... را بپزید و فریز کنید تا در زمان قطعی گاز و برق بتوانید از آنها استفاده کنید. اگر امکان این را ندارید حتما این کنسروها را از مغازه ها بخرید تا در صورت نیاز در منزل داشته باشید.

۱. سالاد نخود

مواد لازم

نخود کنسروی یا پخته شده ۱ بسته

خیار ۲ عدد

گوجه ۲ عدد

روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری

نمک و آبلیمو به میزان لازم

طرز تهیه

نخود را در یک ظرف بریزید.

خیار و گوجه خرد شده را اضافه کنید و با روغن زیتون، نمک و آبلیمو مخلوط کنید.

این سالاد سرشار از پروتئین و فیبر است در چند دقیقه آماده می شود.

۲. اوتمیل سرد (جو دو سر خیسانده)

مواد اولیه

جو دو سر پرک ۱ لیوان

شیر یا آب ۲ تا ۳ لیوان

عسل یا خرما ۲ قاشق غذاخوری (خرما ۳ عدد)

مقدار مغز آجیل مانند بادام یا گردو به میزان لازم

طرز تهیه

جو دو سر پرک را با شیر یا آب مخلوط کنید و چند دقیقه اجازه دهید تا نرم شود.

سپس عسل یا خرما و مغزها را اضافه کنید.

این خوراک انرژی زیادی دارد و برای صبحانه یا میان وعده مناسب است.

۳. رول نان و تن ماهی

مواد اولیه

نان لواش یا نان تخت ۱ عدد

تن ماهی کنسروی ۱ عدد

خیارشور ۲ عدد

سس یا آبلیمو به میزان لازم

طرز تهیه

تن ماهی را روی نان پخش کنید.

خیارشور خرد شده را با کمی سس مایونز و آبلیمو مخلوط و روی نان بریزید و نان را رول کنید.

این غذا بدون نیاز به پخت، پروتئین کافی برای بدن فراهم می کند. حتما از کنسروهای برندهای معتبر استفاده کنید که اگر حرارت نبود و خواستید به صورت سرد استفاده کنید مسمومیت ایجاد نکند.

۴. ساندویج کالباس

مواد اولیه

نان ۱ عدد

کالباس ۲ ورق

خیارشور ۱ عدد

کاهو ۲ برگ

گوجه ۱ عدد

سس مایونز با خردل به میزان لازم

طرز تهیه

روی نان کمی سس مایونز و خردل بمانید. سپس کالباس، خیارشور، گوجه و کاهو را قرار دهید و نان را ببندید.

این ساندویچ در کمتر از چند دقیقه آماده می شود و بدون نیاز به پخت، یک وعده سریع و سیر کننده فراهم می کند.

اگر سوسیس خام دوست دارید می توانید به جای کالباس از سوسیس هم استفاده کنید. البته اگر در روستاها ساکن هستید می توانید سوسیس کبابی روی آتش درست کنید. چون شهرنشینان چنین امکانی ندارند.

۵. نان و پنیر و گردو

نان ۱ عدد

پنیر به میزان دلخواه

گردو ۲ عدد

سبزی تازه، گوجه فرنگی و خیار در صورت تمایل

پنیر را روی نان بگذارید و چند تکه گردو اضافه کنید و در صورت تمایل می توانید از خیار، گوجه، سبزی خوردن و کره هم استفاده کنید.

این ترکیب ساده بدون نیاز به پخت آماده می شود و منبع خوبی از انرژی ، پروتئین و چربی های مفید است. می توانید از ترکیب مرباها هم استفاده کنید. البته همه شما این غذا را بلد هستید اما گاهی ممکن است در دل استرس ها و نگرانی ها موارد ساده فراموش بشوند و هدف ما صرفا یادآوری خوراکی های ساده ای است که به راحتی می توانید در اختیار داشته باشید که سیر کننده هم هستند.