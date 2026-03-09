چطور از کودکان زیر ۲ سال در شرایط جنگی مراقبت کنیم؟

جنگ و عملیات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اولین ساعات، منجر به جان باختن حدود ۱۷۰ کودک بی گناه شد و بار دیگر جنایتکار بودن این دو رژیم را به جهانیان ثابت کرد.

این تجاوزات وحشیانه همچنین بسیاری از خانواده ها را مجبور به ترک شهر و خانه هایشان کرد و بسیاری از زنان و کودکان را در شرایط اضطراری قرار داد. در میان گروه های آسیب پذیر در شرایط بحران، اطفال زیر ۲ سال به دلیل شرایط فیزیکی و آسیب پذیریِ بیشتر، نیاز به مراقبت های خاص و بیش از پیش دارند تا بتوان آسیب های شرایط اضطراری بر آنها را به حداقل رساند.

ترک خانه و تغییر شرایط از حالت عادی و امن به وضعیت اضطراری می تواند نحوه رسیدگی جدی به کودکان را هم تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین از قبل باید بدانید که وقتی در شرایط اضطراری، کودکی به همراه دارید چه باید بکنید، چگونه تغذیه او را برنامه ریزی کنید و کودک را ایمن نگه دارید؟

اولین نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند باید به دریافت شیر مادر ادامه دهند. شرایط استرس‌زا بر تولید شیر تأثیر نمی‌گذارد. کیفیت شیر به دلیل اضطراب، وحشت یا استرس تغییر نمی‌کند. تنها در موارد نادر، توانایی شیردهی می‌تواند به طور موقت تحت تأثیر قرار گیرد و استرس و خطر می‌تواند جریان شیر را کند کند. اما ادامه شیردهی تا حد امکان این جریان را افزایش می‌دهد.

شیردهی مکرر، تولید مقدار مورد نیاز شیر مادر را تضمین می‌کند. توجه داشته باشید که سریعا شروع به دادن پستانک، شیشه شیر یا شیر خشک به کودک خود نکنید.

چرا تغذیه با شیر مادر بسیار مهم است؟

به گزارش سایت اطلاع رسانی «یونیسف»، اولاً، تماس فیزیکی که هنگام تغذیه رخ می‌دهد، کودک را آرام می‌کند و به او کمک می‌کند احساس امنیت داشته باشد. هورمون‌های تولید شده در طول شیردهی نیز احساس آرامش و امنیت مادر را افزایش می‌دهند.

ثانیاً، شیر مادر ایمنی کودک را که اکنون می‌تواند به دلیل اضطراب و استرس ضعیف شود، تقویت می‌کند. به یاد داشته باشید حتی مادرانی که رژیم غذایی نامتعادل یا محدودی دارند، هنوز هم می‌توانند شیردهی مؤثر و طبیعی داشته باشند.

ثالثا، شیردهی راحت‌ترین و ایمن‌ترین راه برای تغذیه نوزاد است زیرا می‌توانید آن را در هر مکانی انجام دهید، به ظروف نیاز ندارید و نیازی به شستن، جوشاندن یا استریل کردن چیزی ندارید.

اگر نمی‌توانید به شیردهی ادامه دهید، چه باید کرد؟

اول، باید دلیل آن را بفهمید.

اگر شیردهی به دلیل عدم توانایی نوزاد در مکیدن یا نزدیک نبودن به مادر امکان‌پذیر نیست، می‌توان شیردهی را ادامه داد. برای انجام این کار، در صورت امکان شیر را با پمپ یا با دست، طبق تعداد دفعات معمول شیردهی بدوشید. قطع ناگهانی شیردهی می‌تواند عوارضی مانند سفت شدن، التهاب سینه‌ها و موارد دیگر ایجاد کند.

اگر به دلیل کمبود شیر، شیردهی امکان‌پذیر نیست، ابتدا سعی کنید تولید معمول شیر مادر را از سر بگیرید (حتی اگر شیر مادر کافی نیست، مرتباً به نوزاد اجازه مکیدن سینه او را بدهید. همچنین توصیه می شود مادر آب فراوان بنوشد، سعی کند به اندازه کافی استراحت کند، در صورت امکان دوش آب گرم بگیرد، سعی کند خوب غذا بخورد، چیزی شیرین یا غذای مورد علاقه‌اش را بخورد).

با این حال اگر باز هم نمی‌توانید شیردهی را از سر بگیرید، برای نوزادان تا ۶ ماهگی، می‌توانید از شیر خشک مایع آماده مصرف یا شیر خشک معمولی استفاده کنید.

همچنین کودکان بالای ۶ ماه را می‌توان با شیر گاو جوشیده یا پاستوریزه و همچنین غذاهای کمکی تغذیه کرد.

منبع ايسنا

