۶ غذای فوری در جنگ که کاملا سیرتان می کند

۱. املت یا نیمرو

تخم‌مرغ‌ها را شکسته و با کمی نمک و فلفل مخلوط کنید.

در یک ماهیتابه کمی روغن یا کره بریزید و تخم‌مرغ‌ها را در آن بپزید.

می‌توانید از سبزیجات خشک یا پودر شده مثل پیازچه، جعفری یا گوجه فرنگی خشک شده برای طعم بهتر استفاده کنید.

۲. سوپ فوری با نودل یا ماکارونی

آب را جوش آورده و نودل یا ماکارونی را به آن اضافه کنید.

برای طعم بهتر می‌توانید از عصاره مرغ یا سبزیجات فوری استفاده کنید.

در صورت امکان، می‌توانید کمی سبزیجات خشک یا کنسرو شده مانند نخود فرنگی، ذرت یا لوبیا به آن اضافه کنید.

۳. ساندویچ

از نان ساندویچی، نان تست یا لواش استفاده کنید.

مواد پرکننده ساندویچ می‌تواند شامل پنیر، تخم‌مرغ آب‌پز، کنسرو ماهی، سوسیس یا کالباس (در صورت وجود)، خیارشور، گوجه فرنگی و کاهو باشد.

برای طعم بهتر، می‌توانید از سس مایونز، سس خردل یا سس فلفل استفاده کنید.

۴. حلیم فوری

گندم پوست‌کنده یا بلغور را با آب و کمی نمک بپزید تا نرم شود.

در صورت امکان، می‌توانید از کمی گوشت یا مرغ پخته شده برای طعم بهتر استفاده کنید.

پس از پخت، مواد را با گوشت‌کوب یا مخلوط‌کن دستی (در صورت وجود) به صورت پوره درآورید.

در نهایت، می‌توانید مقداری شکر، دارچین یا کره برای طعم بهتر به آن اضافه کنید.

۵. عدسی

عدس را با آب و کمی نمک بپزید تا نرم شود.

برای طعم بهتر، می‌توانید از پیاز داغ، ادویه جات و رب گوجه فرنگی (در صورت وجود) استفاده کنید.

عدسی یک غذای مقوی و سیر کننده است که به سرعت آماده می‌شود.

۶. برنج کته با کشمش سرخ شده

برنج ایرانی یا نیم دانه را با آب و نمک و روغن کته کنید.

کمی کشمش را در روغن به اندازه یک دقیقه سرخ کنید و هنگام سرو کته روی برنج بریزید و با ماست نوش جان کنید.

نکات طلایی

در شرایط جنگی، مواد غذایی کنسرو شده مانند لوبیا، نخود، ذرت و ماهی تن می‌توانند بسیار مفید باشند.

استفاده از سبزیجات خشک یا پودر شده می‌تواند به افزایش ارزش غذایی غذا کمک کند.

در صورت امکان، سعی کنید از مواد غذایی که نیاز به نگهداری طولانی مدت دارند، مانند حبوبات، برنج و غلات استفاده کنید.

آب آشامیدنی سالم نیز از مهمترین نیازهای اولیه در شرایط جنگی است.

این‌ها تنها چند نمونه از غذاهای فوری و مقوی هستند که می‌توان در زمان جنگ تهیه کرد. با توجه به شرایط و امکانات موجود، می‌توان از این ایده‌ها برای تهیه غذاهای دیگر نیز استفاده کرد.