قیمت باتری خودرو به ۱۵ میلیون تومان رسید + لیست
جدیدترین لیست قیمت انواع باتری خودروهای سبک و سنگین امروز شنبه 16 اسفندماه 1404 منتشر شد.
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است.
آمپر
اوربیتال
سوزوکی
35
3,900,000
-
45
4,200,000
4,800,000
50
4,200,000
4,900,000
55
4,450,000
5,000,000
60
4,700,000
5,300,000
60D
4,800,000
5,400,000
66
5,100,000
5,800,000
70
5,300,000
6,200,000
74
5,300,000
6,200,000
88
6,700,000
-
90
6,700,000
7,700,000
100
6,950,000
7,950,000
150
11,900,000
-
200
14,900,000
-
220
15,900,000
-
240
16,500,000
-
منبع ایران جیب