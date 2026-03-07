قیمت باتری خودرو به ۱۵ میلیون تومان رسید + لیست

جدیدترین لیست قیمت انواع باتری خودروهای سبک و سنگین امروز شنبه 16 اسفندماه 1404 منتشر شد.

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است.

 

آمپر

اوربیتال

سوزوکی

35

3,900,000

-

45

4,200,000

4,800,000

50

4,200,000

4,900,000

55

4,450,000

5,000,000

60

4,700,000

5,300,000

60D

4,800,000

5,400,000

66

5,100,000

5,800,000

70

5,300,000

6,200,000

74

5,300,000

6,200,000

88

6,700,000

-

90

6,700,000

7,700,000

100

6,950,000

7,950,000

150

11,900,000

-

200

14,900,000

-

220

15,900,000

-

240

16,500,000

-

 

منبع ایران جیب
