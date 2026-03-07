بازار بنزین آمریکا در شوک؛ ، بالاترین قیمت از ۲۰۲۲ در پی حمله آمریکا به ایران

رسانه های آمریکایی گزارش دادند: قیمت بنزین در ایالات متحده روز جمعه با جهشی ۱۲ درصدی نسبت به هفته قبل به بالاترین سطح خود از مارس ۲۰۲۲ رسید.

این افزایش بی‌سابقه که میانگین قیمت هر گالن را به ۳.۳۴ دلار رساند، پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به وقوع پیوست.

طبق گزارش شبکه ام اس ان  مصرف کنندگان در ایالت‌هایی مانند ایندیانا، فلوریدا، لوئیزیانا و اوکلاهما بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.

تحلیلگران اقتصادی گزارش دادند: افزایش قیمت بنزین در زمان حساس کنونی برای آینده سیاسی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا  مهم است زیرا همزمان با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، رای دهندگان این کشور با خلاف اظهارات پیشین ترامپ در بهتر شدن وضعیت زندگی آن ها روبه رو شده اند.

