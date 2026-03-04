اگر هنگام حمله هوایی در آسانسور گیر افتادید، چه کنید؟
در شرایطی مثل حمله هوایی، اگر در آسانسور گیر افتادید، با حفظ آرامش و انجام اقدامات صحیح امنیت خود را تا رسیدن امداد تضمین کنید.

گیر افتادن در آسانسور، بدون اطلاع داشتن از اقدامات اولیه و حیاتی می‌تواند به یکی از ترسناک‌ترین تجربه‌های هرکس تبدیل شود. با اطلاع از اقدامات اولیه و حیاتی، می‌توان شرایط را تا زمان رسیدن نیروهای امدادی مدیریت کرد و از خطرات احتمالی در امان ماند. در ادامه به این موارد اشاره می‌کنیم.

مدیریت تنفس و انرژی

  • تنفس آرام و عمیق جهت جلوگیری از اتمام زودهنگام اکسیژن کابین

  • استقرار در حالت نشسته برای کاهش مصرف انرژی و کنترل ضربان قلب

  • پرهیز از فریاد زدن‌های ممتد و حرکات فیزیکی شدید

امنیت فیزیکی و درب‌ها

  • خودداری مطلق از باز کردن دستی درب آسانسور به دلیل خطر سقوط

  • پرهیز از تلاش برای خروج از دریچه سقف (به‌جز با دستور امدادگر)

  • حفظ فاصله از درب‌ها در صورت لرزش ساختمان یا موج انفجار

اطلاع‌رسانی و ارتباطات

  • استفاده از زنگ اضطراری (Alarm) و تلفن داخل کابین

  • ارسال پیامک کوتاه حاوی موقعیت دقیق (نام ساختمان و طبقه احتمالی)

  • فعال‌سازی حالت ذخیره باتری در گوشی موبایل و استفاده حداقلی از نور صفحه

فراخوان ریتمیک امداد

  • ضربه زدن منظم به درب یا بدنه فلزی با یک شیء سخت (مثل کلید، کیف یا کفش)

  • ایجاد سر و صدا فقط در زمان شنیدن صدای پا یا حضور افراد در راهرو

  • پرهیز از هدر دادن انرژی برای جلب توجه در ساعت‌های سکوت ساختمان

نکته: اطمینان داشته باشید که کابین آسانسور سقوط نمی‌کند؛ سیستم ترمز اضطراری (پاراشوت) حتی در صورت قطعی برق کابین را روی ریل‌ها قفل می‌کند؛ پس صبور باشید و منتظر نیروهای امدادی بمانید.

 

منبع کجارو
