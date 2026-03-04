اگر هنگام حمله هوایی در آسانسور گیر افتادید، چه کنید؟

گیر افتادن در آسانسور، بدون اطلاع داشتن از اقدامات اولیه و حیاتی می‌تواند به یکی از ترسناک‌ترین تجربه‌های هرکس تبدیل شود. با اطلاع از اقدامات اولیه و حیاتی، می‌توان شرایط را تا زمان رسیدن نیروهای امدادی مدیریت کرد و از خطرات احتمالی در امان ماند. در ادامه به این موارد اشاره می‌کنیم.

مدیریت تنفس و انرژی

تنفس آرام و عمیق جهت جلوگیری از اتمام زودهنگام اکسیژن کابین

استقرار در حالت نشسته برای کاهش مصرف انرژی و کنترل ضربان قلب

پرهیز از فریاد زدن‌های ممتد و حرکات فیزیکی شدید

امنیت فیزیکی و درب‌ها

خودداری مطلق از باز کردن دستی درب آسانسور به دلیل خطر سقوط

پرهیز از تلاش برای خروج از دریچه سقف (به‌جز با دستور امدادگر)

حفظ فاصله از درب‌ها در صورت لرزش ساختمان یا موج انفجار

اطلاع‌رسانی و ارتباطات

استفاده از زنگ اضطراری (Alarm) و تلفن داخل کابین

ارسال پیامک کوتاه حاوی موقعیت دقیق (نام ساختمان و طبقه احتمالی)

فعال‌سازی حالت ذخیره باتری در گوشی موبایل و استفاده حداقلی از نور صفحه

فراخوان ریتمیک امداد

ضربه زدن منظم به درب یا بدنه فلزی با یک شیء سخت (مثل کلید، کیف یا کفش)

ایجاد سر و صدا فقط در زمان شنیدن صدای پا یا حضور افراد در راهرو

پرهیز از هدر دادن انرژی برای جلب توجه در ساعت‌های سکوت ساختمان