تصویر پناهگاه بچه پولدارهای دوبی + عکس

شهری که آسمان‌خراش‌های شیشه‌ای‌اش بیشتر با گردشگران و سرمایه‌گذاران شناخته می‌شد تا آژیر خطر و پناهگاه، اکنون شاهد فعال‌شدن فضاهایی است که سال‌ها صرفا به‌عنوان «اقدامات احتیاطی لوکس» تلقی می‌شدند.

در پی این حملات، بسیاری از ثروتمندترین ساکنان دوبی به اتاق‌های امن، پناهگاه‌های زیرزمینی و فضاهای تقویت‌شده‌ای پناه برده‌اند که پیش‌تر برای مقابله با تهدیدهایی چون آدم‌ربایی یا سرقت مسلحانه طراحی شده بودند. این پناهگاه‌ها که گاه میلیون‌ها پوند هزینه ساخت داشته‌اند، حالا کارکردی کاملا متفاوت یافته‌اند: محافظت در برابر موشک و پهپاد.

برخی نقاط نمادین شهر، از جمله هتل برج‌العرب، در جریان حملات آسیب دیدند؛ اتفاقی که شوک بزرگی برای شهری بود که سال‌ها خود را «دور از جنگ» می‌دانست. حتی فرودگاه بین‌المللی دوبی نیز هدف قرار گرفت و همین موضوع موجی از خروج ساکنان خارجی و افزایش رزرو جت‌های خصوصی را به دنبال داشت.

در این میان، نگاه‌ها به مقامات امارات دوخته شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که اقامتگاه حاکم دوبی، متعلق به شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، به پناهگاه‌هایی پیشرفته با منبع برق مستقل مجهز است که امکان ادامه زندگی در شرایط محاصره را برای هفته‌ها فراهم می‌کند.

چهره‌های مشهور، اینفلوئنسرها و خانواده‌های ثروتمند نیز با انتشار تصاویر از زیرزمین‌ها و سالن‌های ورزشی خانگی، از پناه گرفتن خود خبر داده‌اند. در هتل‌های پنج‌ستاره، مهمانان به فضاهای داخلی و دور از شیشه هدایت شده‌اند.