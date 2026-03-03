کدام کشتی‌ها اجازه عبور از تنگه هرمز را دارند؟

کدام کشتی‌ها اجازه عبور از تنگه هرمز را دارند؟
از روز گذشته چندین کشتی و نفتکش که اقدام به عبور از تنگه هرمز کرده بودند، مورد اصابت قرار گرفته و در یک مورد به طور کامل غرق شده است. چیزی که نباید از آن غفلت کرد این است که طرف ایرانی هنوز سخنی از بسته بودن تنکه هرمز به میان نیاورده.

از زمان آغاز جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا، عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

از روز گذشته چندین کشتی و نفتکش که اقدام به عبور از تنگه هرمز کرده بودند، مورد اصابت قرار گرفته و در یک مورد به طور کامل غرق شده است. چیزی که نباید از آن غفلت کرد این است که طرف ایرانی هنوز سخنی از بسته بودن تنکه هرمز به میان نیاورده.

آمار موسسه S&PGlobal هم نشان می‌دهد که روز گذشته چند کشتی و نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده و تنگه بسته نبوده است. این موسسه گفته در حالی که تا پیش از این در حالت عادی روزانه ۶۰‌ کشتی و نفتکش از تنگه هرمز عبور می‌کرده، این رقم به ۵ فروند رسیده که آنها هم تحت پرچم ایران یا چین بوده‌اند.

به نظر می رسد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خلاف تصور قبلی که در هر درگیری نظامی، تنگه هرمز را به طور کامل مسدود می‌کردند تا از طریق ریختن مین‌های دریایی هوشمند، عبور و مرور کشتی از این تنگه را به صورت مطلق متوقف کنند. این مرتبه با اجرای یک طرح هوشمندانه، این تنگه را فقط به روی برخی کشورهای حامی آمریکا و اسرائیل بسته‌ و برای کشورهای هم‌پیمان عبور از این شاهراه حیاتی بلامانع است.

 

اخبار مرتبط
