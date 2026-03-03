آموزش پایتختنشینان برای زمان بحران با «شهرآموز»
اداره کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران در راستای ارتقاء سطح آگاهی و تابآوری شهروندان در زمان بحران با تولید موشنها و کلیپهای «شهرآموز» به استقبال آموزشهای تخصصی بحران و فضای مجازی رفت.
اداره کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران در راستای ارتقاء سطح آگاهی و تابآوری شهروندان، مجموعهای از محتوای آموزشی چندرسانهای تحت عنوان «شهرآموز» را تولید کرده است. این اقدامات با تمرکز ویژه بر دو حوزه حیاتی مدیریت بحران (با رویکرد جنگ) و مهارتهای سواد رسانهای و فضای مجازی انجام شده است.
در بخش مدیریت بحران (با رویکرد جنگ) برای نخستین بار، آموزشهای تخصصی مدیریت بحران در زمان جنگ متناسب با گروههای سنی کودکان ۰ تا ۵ سال، ۶ تا ۱۱ سال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال تهیه شده است.
همچنین، دو سرفصل روانشناختی راهکارهای عملی نحوه برقراری ارتباط موثر با کودکان آسیبدیده و شیوه صحیح و اصولی انتقال اخبار بد به شهروندان به ویژه کودکان برای مواجهه با شرایط استرسزا تولید شده است.
در بخش سواد رسانهای و فضای مجازی نیز با توجه به اهمیت فضای اطلاعاتی کنونی، کلیپهای آموزشی با موضوعات مدیریت فضای مجازی و استفاده بهینه از آن، مهارت سواد رسانهای چیست و چرا اهمیت دارد، اهمیت ارائه اطلاعات درست در زمان بحران و نقش شهروندان در این زمینه، روشهای تشخیص اخبار جعلی(فیکنیوز) تولید شده است تا شهروندان مهارتهای لازم برای زندگی در عصر دیجیتال را کسب کنند. این مجموعه آموزشی با هدف همبستگی اجتماعی در کنار ارتقاء داشن فردی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.