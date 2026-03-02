بازیکنان مشهوری که در دبی گیر افتادند و مسابقات را از دست دادند

دنیل مدودف قهرمان تنیس جه اناز جمله کسانی است که اکنون به همراه تیم و خانواده‌اش در دبی گیر افتاده‌اند و نمی‌دانند کی می‌توانند این شهر را ترک کنند.

مدودف که به تازگی عنوان قهرمانی در مسابقات تنیس دوبی را برای ۲۳مین بار در تور حرفه‌ای به دست آورده، در حالی که همراه با سایر بازیکنان منتظر بازگشایی آسمان است، گفت وضعیتش «نامعلوم» است و هیچکس نمی‌داند چه زمانی امکان پرواز فراهم خواهد شد؛ با این حال او تأکید کرد که در سلامت کامل و آرامش به سر می‌برد.

این بحران تنها مدودف را شامل نمی‌شود. آندری روبلف، دیگر ستاره روس، و تالون گریپور از هلند که در نیمه‌نهایی رقابت‌ها حضور داشتند نیز در دوبی مانده‌اند. بازیکنانی از رشته‌های دو نفره، مربیان، مسئولان تورنمنت و حتی خبرنگاران همراه با آنها در این وضعیت ناگهانی گرفتار شده‌اند.

در این میان فلکبس آگور کانادایی توانست پیش از بسته شدن کامل آسمان دوبی این کشور را ترک کند و به ایدین ولز، محل برگزاری رقابت بعدی، برسد؛ اما بسیاری دیگر این فرصت را نداشتند.

مسئولان برگزاری رقابت‌ها برای کاهش فشار و نااطمینانی، گزینه‌هایی مثل تمدید اقامت در هتل‌ها را پیشنهاد داده‌اند، اما هنوز راه‌حل قطعی برای خروج این گروه از منطقه به دست نیامده است. بیم آن می‌رود که بازی‌های آینده در ایالات متحده را از دست بدهند یا با تأخیر برسند، چرا که آسمان بسته است و خطوط هوایی تا اطلاع ثانوی پروازها را متوقف کرده‌اند.