اصول پناهگیری در خانههای آپارتمانی؛ نقاط امن خانهمان کجاست؟
با توجه به فضای موجود و احتمال بیثباتی در ساعات آینده، منابع آگاه و فعالان اجتماعی تأکید کردهاند که در حال حاضر امنترین مکان برای شهروندان، ماندن در خانه و پرهیز از ترددهای غیرضروری است.
اما تشخیص نقاط امن خانه خودش چالشی است که ممکن است نتوانید در شرایط اضطرابی جنگ آن را درست پیدا کنید.
برای اینکه نقاط امن خانه رو شناسایی کنید، این راهنمای تصویری به شما کمک میکند تا بهترین نقطه را پیدا و در آنجا پناه بگیرید.
منبع تبیان