راهنمای اضطراری و حیاتی در شرایط جنگی و حملات هوایی/ چه رفتاری درست است؟

رفتار صحیح در هنگام حملات هوایی می‌تواند تا حدود زیادی میزان تلفات را کاهش دهد.

رفتار درست هنگام حمله هوایی

با شنیدن آژیر یا صدای انفجار یا فعال شدن پدافند هوایی، فوراً به محل امن بروید (فرصت: کمتر از ۶۰ ثانیه) از پنجره‌ها و دیوارهای بیرونی دوری کنید.

پشت به محل احتمالی انفجار روی زمین دراز بکشید و دهان را کمی باز نگه دارید و دستانتان را روی سر بگذارید.

سر را با دست یا بالشت بپوشانید تا از ترکش محافظت شود.

اگر در فضای باز هستید، سریعاً نزدیک‌ترین پناهگاه مستحکم را بیابید در صورت عدم دسترسی، روی زمین دراز بکشید و سر خود را بپوشانید.

اگر هیچ پناهگاهی در نزدیکی نیست، روی زمین دراز بکشید، از فضاهای باز، دکل‌های برق، خودروهای پارک شده و پنجره‌ها فاصله بگیرید.

از تیرهای چراغ برق دور شوید.

از مخازن سوخت و پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید.

اگر به ساختمانی نزدیک هستید، به سرعت وارد آن شوید.

اقدامات حیاتی پس از حمله

چند دقیقه در محل امن بمانید و از پایان موج انفجار مطمئن شوید.

محیط اطراف را از نظر خطر(ریزش، آتش‌سوزی، نشت گاز) بررسی کنید.

در صورت آسیب‌دیدگی جدی ساختمان، سریعاً و با احتیاط تخلیه کنید.

در هنگام ترک ساختمان، از آسانسور به هیچ‌وجه استفاده نکنید.

از تماس با اشیای مشکوک(موشک عمل‌ نکرده و مواد منفجره) خودداری کنید.

از کنجکاوی و تجمع بی مورد در محل انفجار خودداری کنید.

از تماس های غیرضروری و اشغال خطوط تلفن پرهیز کنید.

مصرف سوخت خودرو را مدیریت کنید و تا حد امکان از تردد غیرضروری پرهیز کنید.

راه را برای عبور خودروهای امدادی باز کنید.