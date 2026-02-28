سه ویژگی کلیدی حضرت خدیجه (س) در زندگی با پیامبر اکرم(ص)

حجت‌الاسلام محمدابراهیم دستجردی، استاد حوزه و دانشگاه به مناسبت وفات حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها، ابعاد شخصیتی و مهارت‌های زندگی این بانوی بزرگ اسلام را تشریح کرد.

وی با استناد به روایتی از حضرت امام صادق علیه‌السلام «مَا اسْتَفادَ امْـرِءٌ فائِدَةً بَعْدَ الاِْسْـلامِ اَفْـضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسـلِمَةٍ تَسُـرُّهُ اِذا نَـظَرَ اِلَیْها، تُطیـعُهُ اِذا غـابَ عَنْـها فِى نَفْسِـها وَ مالِـهِ»، گفت: براساس این حدیث «بعد از نعمت اسلام، هیچ نعمتی بالاتر از نعمت همسر مومن و صالح نیست.» از نگاه روانشناسی، حضرت خدیجه (س) مصداق بارز این روایت‌اند و سه مهارت کلیدی دارند که نقش مهمی در زندگی پیامبر اکرم (ص) داشتند.

مهارت اول، ایجاد هیجانات مثبت است. حجت‌الاسلام دستجردی در این خصوص توضیح داد: حضرت خدیجه (س) با حضور و رفتار خود، پیامبر را از فشارهای اجتماعی و سختی‌های مسیر رسالت آرامش می‌دادند و باعث نشاط و امید در زندگی ایشان می‌شدند.

مهارت دوم، اقتداربخشی و اطاعت هوشمندانه است که این استاد حوزه در این باره افزود: زن مومن با فهم نیازهای روانی همسرش و تعامل هوشمندانه، به او احساس قدرت و حمایت می‌دهد. حضرت خدیجه (س) نه تنها دستورات پیامبر را رعایت می‌کردند، بلکه تمامی اموال خود را در مسیر حمایت از رسالت ایشان هزینه کردند و نقش تعیین‌کننده‌ای در بقا و پیشبرد اسلام داشتند.

وی با اشاره به مهارت سوم یعنی مرزگذاری و محافظت، بیان کرد: این مهارت شامل حفظ عفاف، حجاب، عاطفه و مراقبت از محیط خانواده و پیامبر است. حضرت خدیجه (س) با این ویژگی‌ها از پیامبر در تمامی ابعاد زندگی و روابط اجتماعی محافظت می‌کردند.

حجت‌الاسلام دستجردی در پایان تأکید کرد: زندگی حضرت خدیجه (س) الگویی بی‌نظیر برای زنان امروز است تا با تمرین این سه مهارت، زندگی خانوادگی و ایمانی خود را تقویت کنند.

