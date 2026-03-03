بهترین پیش غذای لطیف سفره افطار

دکتر الهام پارسا، پزشک متخصص طب‌سنتی و عضو، هیات‌علمی‌دانشگاه ازاد تهران می‌گوید: در طب‌سنتی غذاهای سبکی وجود دارد که به دلیل بافت لطیف، دستگاه گوارش می‌تواند آنها را راحت‌تر هضم کند که به آنها «غذاهای لطیف» گفته می‌شود، اما در مقابل غذاهایی که بافت فشرده و متراکم‌تری دارند و برای هضم در دستگاه گوارش باید وقت بیشتری صرف شود و در اصطلاح به گوارش قوی‌تری نیاز است‌ به آن «غذاهای غلیظ» می‌گویند. در وعده افطار پس از مصرف ابجوش یا چای بهتر است از غذاهای لطیف مثل فرنی، حریره‌بادام، شیربرنج، شله‌زرد و سوپ رقیق استفاده شود.

هلیم و شله زرد، مناسب برای هر مزاجی

در مورد هلیم با توجه به گرمی‌طبع گندم و گوشت گوسفندی که در آن استفاده می‌شود و براساس روغن و دارچین افزوده به آن طبع هلیم رو به گرم است و اگر در آن از روغن زیادی استفاده نشود غذای مناسبی برای ماه رمضان است. هلیم برای همه مزاج‌ها گزینه مناسبی است مگر اینکه فرد به دارچین یا گندم آن حساسیت داشته باشد.

از دیدگاه طب‌سنتی شله‌زرد در گروه غذاهای تقویت‌کننده قرار دارد و زعفران و گلاب آن اثرات شادی‌بخش داشته و سبب تقویت سیستم گوارشی شده و به هضم بهتر کمک می‌کند. متخصصان طب‌سنتی، شله‌زرد، فرنی، حریره‌بادام و شیربرنج را بهترین خوراکی‌ها برای رفع افسردگی توصیه می‌کنند. شله‌زرد به دلیل دارا بودن زعفران و گلاب مزاج رو به گرمی‌دارد و شاید گرم مزاجان نتوانند آن را به‌ راحتی تحمل کنند؛ البته کسانی که در اثر مصرف زعفران دچار سردرد می‌شوند هم ممکن است این غذا گزینه خوبی برای شان نباشد.

سوپ و آش‌های مناسب وعده افطار

آش‌جو، آش ‌ماش، آش‌برنج و آش‌های محلی که در آن از سبزیجات مختلفی استفاده می‌شود در گروه آش‌های مناسب ماه رمضان هستند. هر چه آش و سوپ رقیق‌تر، کم حبوبات‌تر و از سبزیجات تازه بیشتری در آن استفاده شود برای وعده افطار مناسب‌تر است. حبوبات آش بهتر است در حد جوانه‌زدن خیسانده شود و از مصرف حبوبات نفاخ مثل لوبیا سفید که هضم سختی دارد، پرهیز شود.

از دیدگاه طب‌سنتی بهتر است سوپ وعده افطار حاوی مقادیری جو یا برنج و کمی‌آب‌گوشت ولی ترجیحا بال و گردن مرغ باشد که از لطیف‌ترین قسمت‌های مرغ است و از گوشت گاو و گوساله به دلیل هضم سنگین و ایجاد مواد غلیظ در بدن اجتناب شود.

هر چه رشته و ورمیشل در آش و سوپ کمتر استفاده شود بهتر است. جوی مصرفی بهتر است غیرپرک و ترجیحا بلغور باشد و در نهایت سوپ کمی‌با آب نارنج مزه‌دار شود. به جای افزودن رب گوجه‌فرنگی به سوپ بهتر است آن را با زردچوبه و برخی ادویه‌جات مخصوص طعم‌دار کنید تا به مصرف رب‌گوجه نیاز نباشد.

آش رشته و کشک به دلیل دارا بودن رشته و حبوبات زیاد، غذایی فوق‌ العاده غلیظ، سنگین و نفاخ است و در اغلب افراد سبب مشکلات گوارشی می‌شود؛ به‌ خصوص اگر سیر، پیاز و نعنا داغ آن با یک‌ وجب روغن تهیه شود. هر چه آش رقیق‌تر باشد، لطیف‌تر و گوارش و هضم بهتری دارد.

برای روزه‌ داران دچار ضعف، مصرف تخم‌مرغ عسلی همراه با آویشن توصیه می‌شود. بهتر است غذاها و نوشیدنی‌های مصرفی در وعده افطار از نظر دمایی گرم مصرف شوند تا به معده‌های سرد آسیب نزنند. غذای سرد سبب ضعف هضم می‌شود.

