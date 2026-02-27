زمان آغاز فاز جدید اجرای کالابرگ/ با افزایش اعتبار موافقت شد؟
با آغاز فاز جدید اجرای کالابرگ الکترونیک از ۱۵ اسفند ۱۴۰۴، دامنه اقلام مشمول این طرح گستردهتر میشود؛ تغییری که به گفته سخنگوی وزارت رفاه در راستای حفظ قدرت خرید خانوارها و متناسبسازی با روند افزایش قیمتها اجرا خواهد شد.
کالابرگ الکترونیک از ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ وارد مرحله جدیدی میشود؛ مرحلهای که هم دامنه اقلام مشمول کالابرگ افزایش مییابد و هم طبق اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در فصل بهار بهطور جدی مطرح شده است.
افزایش اقلام کالابرگ از ۱۵ اسفند ۱۴۰۴
ایمان زنگنه، سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تفاهمنامه منعقدشده میان وزارت تعاون و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: از ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴ اقلامی مانند خرما، پرتقال و سیبزمینی نیز با اعتبار کالابرگ الکترونیکی قابل خریداری خواهد بود.
به گفته زنگنه، این تصمیم در نتیجه مذاکرات انجامشده با حدود ۹ هزار تعاونی روستایی اتخاذ شده و میتواند دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را بهویژه در مناطق مختلف کشور افزایش دهد.
امکان افزایش تعداد کالاهای کالابرگ وجود دارد
سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون تأکید کرد: در صورت نیاز، افزایش تعداد اقلام سبد کالابرگ در کارگروه ماده ۱۳ بررسی خواهد شد و در مراحل بعدی، کالاهای جدیدی به فهرست اقلام مشمول کالابرگ اضافه میشود.
این موضوع نشان میدهد که سبد کالابرگ الکترونیکی ثابت نیست و میتواند متناسب با شرایط اقتصادی و نیاز مصرفکنندگان تغییر کند.
احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در بهار ۱۴۰۵
زنگنه در گفتوگویی رادیویی با اشاره به احتمال افزایش اعتبار کالابرگ گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردهاند که بستر قانونی برای تغییر میزان اعتبار کالابرگ فراهم است و در صورت افزایش قیمت کالاها، امکان بازنگری و افزایش اعتبار وجود دارد.
وی افزود: مطابق تصویبنامه هیئت وزیران به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰، این طرح با هدف حفظ قدرت خرید مصرفکننده نهایی اجرا میشود و افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام، بهصورت فصلی ارزیابی خواهد شد.
بر همین اساس، در صورت تأیید کارگروه مربوطه، افزایش اعتبار کالابرگ در فصل بهار میتواند از محل منابع موجود در حساب پشتیبان جبران شود.
آزادی انتخاب شهروندان در استفاده از کالابرگ
سخنگوی معاونت رفاه با رد ایده محدود شدن کالابرگ به یک قلم کالای مشخص گفت: خواسته اصلی شهروندان، آزادی انتخاب در خرید با اعتبار کالابرگ بوده است.
به همین دلیل، تصمیم بر این شده که بهجای تعیین کالای ثابت ماهانه، اعتبار کالابرگ بهصورت شناور در اختیار خانوارها قرار گیرد تا هر فرد بتواند متناسب با اولویتهای خود، کالاهای مورد نیازش را انتخاب کند.
خودداری فروشگاهها از عرضه لبنیات با کالابرگ تخلف است
زنگنه در بخش دیگری از سخنانش، درباره گزارشهای مردمی مبنی بر خودداری برخی فروشگاهها از عرضه لبنیات به دارندگان کالابرگ، تصریح کرد: ماست کمچرب و پنیر جزو اقلام کالابرگ هستند و اگر این محصولات در فروشگاه موجود باشد، فروشنده حق ندارد بین خریدار نقدی و خریدار کالابرگ تفاوت قائل شود.
وی این اقدام را تخلف آشکار دانست و به شهروندان توصیه کرد برای استفاده بهتر از اعتبار کالابرگ، از فروشگاههای زنجیرهای و سکوهای اینترنتی خرید کنند که تنوع کالایی بیشتری دارند.