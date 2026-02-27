با تکامل تبلیغات دیجیتال، شرکت‌های بزرگ فناوری با استقرار فایل‌های گرافیکی شفاف در میلیون‌ها وب‌سایت و ایمیل، سودهای کلانی کسب می‌کنند.

داده‌های جمع‌آوری‌ شده توسط این سیستم‌ها از آدرس‌های IP و محصولات کلیک‌ شده گرفته تا تشخیص‌های حساس سلامت متغیر است و اطلاعات مستقیما به سرورهای شرکت‌ها منتقل می‌شود. این شرکت‌ها از داده‌های مذکور برای هدف‌گیری دقیق‌تر تبلیغات استفاده می‌کنند و اثربخشی خود را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند.

یکی از بحث‌برانگیزترین جنبه‌های اکوسیستم نظارت دیجیتال امروزی، استفاده از «پروفایل‌های سایه» است.

پلتفرم‌ها می‌توانند با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده توسط حلقه‌های اجتماعی و فعالیت آنلاین افراد در سراسر وب، داده‌های مربوط به افراد غیرکاربر را بدون رضایت آنها جمع‌آوری و ذخیره کنند.

آدرس‌های IP و اثر انگشت مرورگر، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا هویت‌های دیجیتالی ثابتی برای افراد ایجاد کنند، بنابراین اگر یک فرد غیرکاربر در آینده به این پلتفرم بپیوندد، داده‌های رفتاری انباشته شده در طول سال‌ها می‌تواند فورا به حساب جدید او پیوند داده شود.

طبق گزارش «تِرکِر رادار» (Tracker Radar) از «داک داک گو» (DuckDuckGo) که ادعا می‌کند «ردیابی پنهان» را افشا کرده است، شرکت مادر گوگل، آلفابت، گسترده‌ترین شبکه ردیابی را در وب اداره می‌کند. این گزارش می‌گوید که گوگل می‌تواند داده‌های کاربران را در حدود ۷۰ درصد از کل وب‌سایت‌های بازدید شده مشاهده کند و به عبارتی، این غول فناوری تقریبا هر گوشه‌ای از اینترنت را زیر نظر دارد.

مایکروسافت ۳۰ درصد و فیس‌بوک ۱۹.۷ درصد از کل سایت‌های بازدید شده را ردیابی می‌کنند. شرکت بایت دنس (شرکت مادر تیک تاک) ردیاب‌هایی را در تقریبا پنج درصد از وب‌سایت‌ها دارد که از رقبا بسیار عقب مانده است.

این ردیاب‌ها عمیقا در بخش‌های حساسی مانند سیستم مراقبت‌های بهداشتی ایالات متحده گسترش یافته‌اند. طبق یک مطالعه گسترده که در مجله دانشگاهی «پی ان ای اس نکسوس» (PNAS Nexus) منتشر شده است، حدود ۶۶ درصد از بیمارستان‌های آمریکا از پیکسل‌های ردیابی در وب‌سایت‌هایشان استفاده می‌کنند.

این پیکسل‌ها جزئیاتی از جمله اینکه بیماران به کدام کلینیک‌ها مراجعه کرده‌اند یا کدام شرایط پزشکی را جستجو کرده‌اند را به شرکت‌های بزرگ فناوری منتقل می‌کنند.

طبق این مطالعه، «ادوکیت اورورا هلث» (Advocate Aurora Health) ، یکی از بزرگترین سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی غیرانتفاعی آمریکا، از «متا پیکسل» و «گوگل آنالیتیکس» برای بهبود خدماتش استفاده کرده است. این ابزارها اطلاعات سلامت شخصی حدود سه میلیون بیمار را به شرکت‌های فناوری شخص ثالث منتقل کردند که در نهایت به یک دعوی حقوقی دسته‌جمعی عظیم منجر شد.

اگرچه فناوری زیربنایی ردیابی پیکسل‌ها همچنان قانونی است، اما جمع‌آوری داده‌ها تحت نظارت مقرراتی در سراسر جهان، مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) است.

شرکت‌ها موظفند برای هرگونه ردیابی غیرضروری برای تبلیغات یا پروفایل‌سازی مطابق با قوانین، رضایت صریح و فعال و آزادانه کاربران را دریافت کنند. به اشتراک‌گذاری داده‌های حساس بدون رضایت در آمریکا، مجازات‌های قانونی شدیدی دارد، حتی اگر خود پیکسل‌ها قانونی باقی بمانند. بیش از ۵۰ دعوی حقوقی دسته‌جمعی علیه متا و گوگل به دلیل استفاده از پیکسل‌های ردیابی در بخش مراقبت‌های بهداشتی ثبت شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، عملیات فاش نشده ردیابی پیکسل‌ها را یک عمل فریبنده عنوان کرده و جریمه‌هایی بالغ بر میلیون‌ها دلار را برای آن تعیین کرده است.

