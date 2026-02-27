ناتو استفاده از آیفون و آیپد را برای اهداف محرمانه تایید کرد

اپل اعلام کرد این به معنای آن است که دستگاه‌های موجود در بازار که سیستم عامل‌های iOS ۲۶ و iPadOS ۲۶ را اجرا می‌کنند، می‌توانند اطلاعات طبقه‌بندی شده را «بدون نیاز به نرم‌افزار یا تنظیمات خاص» مدیریت کنند.

طبق یک سند امنیتی که توسط تفنگداران دریایی منتشر شده است، عنوان محدود شده توسط ناتو، پایین‌ترین سطح اطلاعات طبقه‌بندی شده است و در مورد اطلاعاتی اعمال می‌شود که در صورت افشا «برای منافع ناتو مضر» خواهد بود.

گوشی‌های بلک‌بری ۱۰ نیز در سال ۲۰۱۳ تایید مشابهی برای نگهداری این سطح از اطلاعات طبقه‌بندی شده دریافت کرده بودند.

پس از «ارزیابی گسترده» توسط دفتر فدرال امنیت اطلاعات آلمان (BSI)، آیفون و آیپد برای مدیریت اطلاعات طبقه‌بندی شده از دولت آلمان مجوز گرفتند. اما اکنون، این آژانس استفاده از دستگاه‌های اپل با iOS ۲۶ و iPadOS ۲۶ را در تمام کشورهای عضو ناتو تایید کرده است.

بر اساس گزارش ورج، اپل می‌گوید محافظت‌های امنیتی داخلی، مانند رمزگذاری، احراز هویت بیومتریک با «فیس آی دی» (Face ID) و ویژگی امنیتی «اجرای یکپارچگی حافظه» (Memory Integrity Enforcement) که مستقیما جاسوس‌افزارها را هدف قرار می‌دهد، اکنون به عنوان ابزارهایی شناخته می‌شوند که الزامات امنیتی سختگیرانه دولتی و بین‌المللی را برآورده می‌کنند.

