با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و تغییر الگوی تغذیه ورزشکاران توجه به نوع و کیفیت نوشیدنی‌های مصرفی در فاصله افطار تا سحر اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و در همین زمینه، رییس کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی استان سمنان نسبت به مصرف نوشابه‌های انرژی‌زا در این ایام هشدار داد و بر استفاده از نوشیدنی‌های طبیعی و نگهدارنده آب بدن تاکید کرد.

مجتبی خادم روز جمعه بیان کرد: مصرف نوشابه‌های انرژی‌زا به دلیل مواد تشکیل‌دهنده و محرک‌های موجود در آن‌ها برای ورزشکاران به‌ویژه در ماه مبارک رمضان به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

بی‌خوابی و افزایش استرس نتیجه مصرف کافئین

وی با اشاره به وجود مقادیر بالای کافئین در نوشیدنی‌های انرژی‌زا افزود: کافئین بالا می‌تواند باعث بی‌خوابی، افزایش استرس و اضطراب شود و در ماه رمضان که کیفیت خواب شبانه بسیاری از افراد به دلیل تغییر ساعت خواب دچار اختلال می‌شود، مصرف این نوشیدنی‌ها وضعیت را تشدید می‌کند.

رییس کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی استان سمنان بیان کرد: اغلب نوشابه‌های انرژی‌زا حاوی مقادیر زیادی قند هستند که برای افراد مبتلا به دیابت و فشار خون بالا مضر است؛ چرا که به افزایش ناگهانی قند خون، نوسانات شدید انرژی منجر می‌شود.

کم‌آبی و آسیب به کلیه‌ها

وی تاکید کرد: قند بالا در نوشیدنی‌های انرژی‌زا موجب افزایش دفع آب از بدن می‌شود و در شرایط روزه‌داری که فرد ساعت‌های طولانی از دریافت مایعات محروم است، این مساله خطر کم‌آبی را افزایش می‌دهد و تداوم این وضعیت می‌تواند به کلیه‌ها آسیب وارد کند و عملکرد طبیعی بدن را مختل سازد.

گرفتگی عضلات ورزشکاران نتیجه اختلال در تعادل الکترولیت‌های بدن

خادم خاطرنشان کرد: مصرف نوشابه‌های انرژی‌زا ممکن است تعادل الکترولیت‌های بدن را برهم بزند و این موضوع برای ورزشکاران اهمیت زیادی دارد چرا که ضعف تعادل الکترولیتی می‌تواند موجب ضعف عضلانی، گرفتگی عضلات و کاهش عملکرد ورزشی شود.

وی توصیه کرد: ورزشکاران در ماه مبارک رمضان از نوشیدنی‌های طبیعی، آب‌میوه‌های تازه و شربت‌های سنتی نگهدارنده آب در بدن مانند شربت خاکشیر و شربت چهار تخم استفاده کنند. این نوشیدنی‌ها ضمن تامین مایعات مورد نیاز بدن، به حفظ تعادل الکترولیت‌ها و پیشگیری از کم‌آبی کمک می‌کنند.

رییس کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی استان سمنان گفت: رعایت اصول تغذیه‌ای در ماه مبارک رمضان نقش مهمی در حفظ سلامت و عملکرد مطلوب ورزشکاران دارد و انتخاب آگاهانه نوشیدنی‌ها می‌تواند از بسیاری از عوارض جسمی پیشگیری کند.

در ماهی که بدن ساعات طولانی در شرایط روزه‌داری قرار دارد، انتخاب نادرست نوشیدنی‌ها می‌تواند بیش از هر زمان دیگری به سلامت بدن و به ویژه ورزشکاران آسیب بزند بر همین اساس پرهیز از مصرف نوشابه‌های انرژی‌زا و جایگزینی آن‌ها با نوشیدنی‌های طبیعی و تامین‌کننده آب راهکاری ساده اما موثر برای حفظ تعادل بدن، پیشگیری از کم‌آبی و تداوم عملکرد مطلوب ورزشی در ماه مبارک رمضان است.

