شرکت گوگل جدیدترین نسخه از ابزار تولید تصویر هوش مصنوعی خود را با نام Nano Banana 2 معرفی کرد.

مدلی که براساس معماری Gemini 3.1 Flash Image ساخته شده و وعده می‌دهد تصاویر را سریع‌تر و دقیق‌تر از قبل بسازد.

ویژگی‌های نسخه جدید عبارتند از:

حفظ سازگاری سوژه‌ها

رعایت بهتر دستورالعمل‌ها

پشتیبانی از رزولوشن تا ۴K

بازنمایی بهتر متن و ترجمه

تولید تصاویر انیمیشنی و ۳بعدی باکیفیت‌تر

درک بهتر زبان‌های مختلف جهان و منظور کاربر

سرعت بالاتر در ارائه خروجی

منبع همشهری آنلاین

