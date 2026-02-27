رقابت جمینای و چت جی‌پی‌تی داغ‌تر شد

در حالی طی مدت اخیر خیلی‌ها از تولید محتوای تصویری ضعیف‌تر جمینای نسبت به چت جی‌پی‌تی صحبت می‌کردند گوگل، نانو بنانای ۲ را معرفی کرد که در این زمینه بسیار توانمند است.

شرکت گوگل جدیدترین نسخه از ابزار تولید تصویر هوش مصنوعی خود را با نام Nano Banana 2 معرفی کرد.

مدلی که براساس معماری Gemini 3.1 Flash Image ساخته شده و وعده می‌دهد تصاویر را سریع‌تر و دقیق‌تر از قبل بسازد.

ویژگی‌های نسخه جدید عبارتند از:

حفظ سازگاری سوژه‌ها

رعایت بهتر دستورالعمل‌ها

پشتیبانی از رزولوشن تا ۴K

بازنمایی بهتر متن و ترجمه

تولید تصاویر انیمیشنی و ۳بعدی باکیفیت‌تر

درک بهتر زبان‌های مختلف جهان و منظور کاربر

سرعت بالاتر در ارائه خروجی

منبع همشهری آنلاین
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
ارسال نظر
