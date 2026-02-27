کاهش کلسترول بالا با یک نوشیدنی محبوب
اگر با کلسترول بالا زندگی میکنید یا سابقه خانوادگی این بیماری را دارید، احتمالاً کاملاً به مواد غذایی که باید از آنها اجتناب کنید و خوراکیهایی که باید به رژیم غذایی خود اضافه کنید تا به پایین نگه داشتن سطح کلسترول LDL (بد) کمک کند، توجه دارید.اما در مورد قهوه چطور؟ قهوه یکی از رایجترین نوشیدنیهای مصرفی در جهان است و دائماً به دلیل داشتن فواید سلامتی در اخبار مطرح میشود. در ادامه آنچه باید در مورد ارتباط احتمالی بین قهوه و کلسترول بالا بدانید، آورده شده است.
به گزارش ایسنا، بیشتر مطالعات در مورد قهوه و سلامت نشان میدهد که مصرف مقادیر متوسط آن (۴ فنجان یا کمتر در روز) میتواند برای سلامت عمومی شما مفید باشد اما نوشیدن بیش از ۴ فنجان، با خطر بیشتر مرگ ناشی از بیماری قلبی مرتبط دانسته شده است.
اگرچه قهوه دم کرده حاوی کلسترول واقعی نیست اما دارای دو روغن طبیعی است که حاوی ترکیبات شیمیایی به نامهای «کافستول» و «کاهول» هستند که میتوانند سطح کلسترول را افزایش دهند. مطالعات نشان دادهاند که مصرفکنندگان مسنتر قهوه، سطح کلسترول بالاتری دارند. اما تا همین اواخر تحقیقات زیادی در مورد افراد جوانتر انجام نشده بود.
قهوه فیلتر شده انتخاب بهتری است
مطالعهای که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، میزان مصرف قهوه افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله را در طول یک هفته بررسی و آن را با سطح کلسترول آنها مقایسه کرد. متخصصان دریافتند که هرچه شرکتکنندگان نوشیدنیهای بر پایه اسپرسو بیشتری بنوشند، کلسترول آنها بالاتر میرود.
اسپرسو با ریختن مستقیم آب داغ روی پودر قهوه ریز، دم میشود نه چکه کردن آرام آن از طریق فیلتر، کاری که اکثر قهوهسازهای خانگی انجام میدهند. در نتیجه، قهوهای تهیه میشود که سطوح بالاتری از این دو ترکیب افزایشدهنده کلسترول را دارد.
از سوی دیگر فیلترهایی مانند آنچه در رستورانهای محلی یا خانه شما در صبح استفاده میشوند، میزان این روغنها را در قهوه کاهش میدهند. متخصصان در مورد این تحقیق توصیه کردند افرادی که میخواهند کلسترول بالا را کاهش دهند یا از آن جلوگیری کنند، قهوه فیلترشده را انتخاب کنند.