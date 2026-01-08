این کیبورد یک کامپیوتر کامل را در دل خود جای داده است

اچ‌پی با EliteBoard G1a در نمایشگاه CES 2026 غوغا کرد؛ کیبوردی که در ظاهر ساده‌اش، یک کامپیوتر کوپایلت پلاس تمام‌عیار پنهان دارد! این مینی‌پی‌سی قدرتمند، از پردازنده‌های AMD Ryzen AI 300 PRO و واحد پردازش عصبی با قدرت ۵۰ ترافلاپس بهره می‌برد و تجربه هوش مصنوعی بی‌نظیری را ارائه می‌کند.

هدف اصلی این دستگاه، جایگزینی کامپیوترهای آل‌این‌وان و حل مشکل محدودیت نمایشگر است.

اچ پی آن را اولین و تنها کیبورد هوش مصنوعی پی‌سی معرفی می‌کند. همچنین، قطعات استانداردی مثل رم DDR5 و SSD M.2 NVMe آن را قابل ارتقاء ساخته‌اند. پورت‌های USB4، USB-C و وای‌فای 6E نیز تکمیل‌کننده قابلیت‌های آن هستند تا گزینه‌ای جذاب برای مینی‌پی‌سی‌های جمع‌وجور باشد.

